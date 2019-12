Meeting Diritti Umani 2019: 'l'aiuto della scienza contro il cambiamento climatico'

Oltre 7000 studenti oggi al Nelson Mandela Forum di Firenze per il 23esimo meeting organizzato dalla Regione Toscana

Avanti con la scienza e la tecnica, avanti con la conoscenza fugando le paure e la tentazione alla regressione: solo così possiamo portare avanti una lotta efficace ai cambiamenti climatici. È l'invito rivolto dal presidente Enrico Rossi al Mandela Forum agli oltre 7000 studenti che stanno partecipando al 23esimo Meeting dei Diritti Umani.



"Nel giorno della Dichiarazione dei diritti universali dell'uomo che porta la data 1948 - ha dichiarato il presidente Rossi - il primo diritto dell'uomo è che siano conservate sul nostro pianeta Terra le condizioni di sopravvivenza della specie umana. E credo sia opportuno che i giovani siano ben informati su questo tema e possano vedere le possibilità di intervento, possano vedere ciò che si può costruire. Le questioni vanno affrontate con la scienza e con la tecnica e quella di oggi è una giornata importante per i giovani e per tutti noi".

Meeting Diritti Umani 2019





Rossi ha poi annunciato checon lo scopo disull'sullasulla, importantissima risorsa che allo stato attuale contribuisce al"La geotermia - spiega Rossi - è un'energia alternativa soprattutto se si catturano le emissioni di Co2 come stiamo facendo, quindiPoi c'è l'altra faccia della medaglia, le azioni di assorbimento della Co2 che abbiamo già rilasciato. L'obiettivo a cui stiamo già lavorando è quello della piantumazione di alberi nella Piana, tra Firenze e Prato. Vogliamo sviluppare un piano che consenta di piantumare attorno a Firenze tanti alberi così da consentire di dimunuire la Co2 e ripulire aria in modo decisivo. Grazie a tutte queste azioni, una cosa importante per combattere i cambiamenti climat ici e creare una prospettiva per il futuro"."Qui si è parlato di scienza e sul palco si sono succeduti giovani e giovanissimi scienziati che si occupano di ambiente perché i ragazzi che stamani sono venuti qua sentissero dalla viva voce di chi fa ricerca che è ancora possibile salvare il nostro pianeta e che ci sono tanti giovani come loro che stanno lavorando per questo obiettivo". La, circondata da migliaia di ragazzi. "Abbiamo scelto questo argomento - continua Barni - considerata la sua attualità e per il forte interesse che le giovani generazioni hanno dimostrato su questo tema. Fatto sta che non appena abbiamo aperto le iscrizioni al Meeting, in pochissimi giorni il Mandela è risultato al completo con classi che arrivano da tutta la Toscana."Il Mandela in queste giornate sui diritti umani è sempre emozionante -- e quest'anno lo è ancora di più perché parliamo di ambiente, tema che unisce i ragazzi in una presa di coscienza collettiva. Trattarlo qui oggi, dopo un periodo di studio nelle scuole, rappresenta un valore aggiunto, una risposta alle loro istanze. E significa anche, da parte delle istituzioni, mettersi in ascolto di queste istanze. Chiedono a noi politici di fare qualcosa per preservare il loro futuro".- ha proseguito Grieco -Queste non sono giornate spot ma sono il punto di arrivo di un percorso iniziato a scuola un percorso che la Regione stimola all'interno degli istituti scolastici, dove ragazzi e ragazze vanno spinti ad occuparsi di questi argomenti in modo trasversale, all'interno del loro percorso di studio. Su questo credo ci sia da lavorare ancora molto, proprio per cercare di modificare l'impostazione iperdisciplinare con valutazione rigida e creare più momenti di confronto e di crescita".

10/12/2019