Economia toscana in moderata ripresa, ma aumenta l'occupazione

Il rapporto della Banca d'Italia sui primi sei mesi del 2018 mostra dati incoraggianti, frenati però dall'indebolimento dell'export

Un'economia in moderata espansione, indebolita dal rallettamento del commercio estero, ma con l'occupazione in ripresa. È questa la fotografia dell'economia toscana nei primi sei mesi del 2018, secondo il rapporto della Banca d'Italia che è stato presentato oggi a Firenze.

Nell’industria il sondaggio della Banca d’Italia su un campione di imprese con almeno 20 addetti ha segnalato un saldo positivo e in linea con l’anno precedente. Le imprese prevedono per il 2018 un aumento degli investimenti, che beneficerebbero di condizioni finanziarie favorevoli, le vendite all’estero, però, in un contesto di generale rallentamento del commercio mondiale, sono cresciute nei primi sei mesi del 2,3%, una media inferiore a quella del complesso del Paese (3,7%) e quasi la metà di quella registrata nel 2017.

Inoltre nel comparto turistico i dati dei primi sei mesi indicano un aumento delle presenze dell’1,4%.

L’occupazione è salita dell’1,2%, l’incremento è stato più marcato per le donne e concentrato nella componente alle dipendenze e nel settore dei servizi. Tra i flussi di nuove assunzioni, costituite prevalentemente da contratti a termine, sono tornati a crescere i rapporti a tempo indeterminato. Il tasso di occupazione è cresciuto al 66,9%. L’incremento degli occupati si è associato al calo delle persone in cerca di occupazione; il tasso di disoccupazione è diminuito al 7,7%.§

Le famiglie hanno beneficiato del miglioramento del mercato del lavoro e accresciuto il proprio indebitamento, anche grazie a condizioni di accesso al credito accomodanti.

09/11/2018