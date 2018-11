Formazione: al via corsi di 'eco agricoltura' con Terra onlus

I corsi sono destinati a under 40, con lezioni teoriche e tirocini in azienda

Un corso per imparare l'agricoltura sostenibile e di qualità con lezioni teoriche e un tirocinio in aziende selezionate, destinato a 20 under 40 che abbiano deciso di iniziare un'attività nell'agricoltura. Lo propone l'associazione Terra onlus che ha presentato l'iniziativa in Consiglio regionale.



l primo corso, ha spiegato Daniel Monetti, responsabile del progetto, prenderà il via a gennaio e sarà seguito da un secondo ciclo destinato ad altri 20 studenti. Le lezioni teoriche si terranno a Firenze, la parte pratica e il tirocinio saranno invece svolti nelle aziende aderenti della provincia di Grosseto.



"L'agricoltura sarà sempre più fonte di occupazione nella nostra regione - ha affermato il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani - e questa iniziativa è un percorso importante di attenzione all'ambiente e alla natura, passando dall'educazione dei giovani che, abbandonato il mito del lavoro di ufficio, sono pronti a vincere la sfida della terra, con professionalità e competenza".



Il progetto, che coinvolge piccole aziende di agricoltura eco-sostenibile, mira alla formazione di giovani per possibili inserimenti lavorativi. Ma gli studenti seguiranno anche lezioni di management e commerciali per poter avviare una propria impresa.



All'iniziativa, ha spiegato il capogruppo Pd in Consiglio regionale Leonardo Marras, tra i promotori del progetto, "Abbiamo iniziato a lavorare incontrando a Grosseto ricercatori e imprenditori che intendevano recuperare alcune razze locali"; l'obiettivo è "di fare di quella toscana un'agricoltura di qualità con professionalità all'altezza dei diversi compiti".

17/11/2018