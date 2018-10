Conferita la laurea honoris causa all’economista Kaushik Basu

Kaushik Basu è stato capo economista della Banca Mondiale e ha studiato con Amartya Sen Premio Nobel per l'economia

L’Università di Firenze ha conferito la laurea magistrale honoris causa in Economics and Development - Economia Politica e Sviluppo Economico a Kaushik Basu, già vicepresidente senior e capo economista della Banca Mondiale. La cerimonia si è svolta nell’Aula Magna dell’Ateneo: il titolo accademico è stato consegnato a Basu dal rettore dell’Ateneo fiorentino Luigi Dei e la laudatio è stata svolta da Mario Biggeri. Kaushik Basu ha tenuto poi la lezione magistrale.

Questa la motivazione: 'per la sua prestigiosa carriera negli studi dell’economia dello sviluppo, per i suoi contributi scientifici relativi al lavoro minorile e alla povertà nei paesi in via di sviluppo e per la sua rilevanza come economista nel mondo accademico e istituzionale e ai vertici della Banca Mondiale. Un tributo per avere stabilito un dialogo proficuo tra teoria e azione in politica economica dal punto di vista scientifico e attraverso le attività istituzionali'.

Kaushik Basu, attuale Professore di Economia e C. Marks Professor di studi internazionali presso la Cornell University è stato dal 2012 al 2016 Vice Presidente Senior e Capo Economista della Banca Mondiale. Nato a Calcutta nel 1952, ha conseguito il dottorato sotto la tutela di Amartya Sen, Premio Nobel per l’Economia, iniziando una brillantissima carriera accademica che lo ha portato a insegnare in alcune delle più prestigiose Università internazionali, come Harvard, Princeton e MIT.



Ha ricoperto il ruolo di consigliere economico per il Ministero delle Finanze indiano e ha collaborato con vari organismi internazionali. È autore di numerose pubblicazioni, nei suoi principali campi di studio: l’economia dello sviluppo, l’organizzazione industriale, la teoria dei giochi e la welfare economics. Il suo libro più recente tradotto in italiano è “Oltre la mano invisibile, Ripensare l’economia per una società più giusta” 2013, Laterza, Roma, dedicato ad una critica della scienza economia contemporanea.

09/10/2018