4X4 Fest a Carrara: tour, raduni ed escursioni a bordo dei fuoristrada

Dal 12 al 14 ottobre ricco calendario di eventi per la 18esima edizione del salone dell'auto a trazione integrale

Tour, raduni ed escursioni: questo il mix vincente della prossima edizione del 4x4 Fest, in programma a CarraraFiere dal 12 al 14 ottobre. Sabato 13 ottobre saranno ben sette gli appuntamenti imperdibili per gli appassionati del 4x4 di cui quattro tour e tre raduni specifici.

Per la prima volta, il tradizionale Tour delle Cave raddoppia, offrendo due appuntamenti, entrambi con partenza alle 08,30 dall'ingresso 3 di viale Colombo: la tradizionale visita alle Cave di Marmo di Fantiscritti, con più partenze giornaliere ed aperto a tutte le Case con i loro veicoli 4x4 o suv, e il nuovo Tour alle Cave di Marmo Apuane, più tecnico e '100% off-road', anche questo con più partenze giornaliere.



La F.I.F. ripropone anche il Tour alle Cave di marmo del Corchia nello scenario dell'Alta Versilia, con una partenza il sabato 13 ed un'altra la domenica 14 ottobre. Da Pietrasanta, passando per Seravezza e Levigliani, godendo di tappe storiche ed artistiche, nonché di un panorama unico sul Golfo di La Spezia, fino all'esperienza in Cava ed al rientro in Fiera.



Torna anche l'atteso Raduno Nazionale F.I.F. che, per celebrare al meglio il diciottesimo compleanno della manifestazione, quest'anno si chiamerà 'Primo Raduno Nazionale CarraraFest' e vedrà convivere tre raduni esclusivi. Sabato 13 e domenica 14 ottobre le ragazze di Rosa Integrale potranno inoltre partecipare, a bordo dei propri mezzi, ad una visita esclusiva delle Cave di Fantiscritti, su un percorso soft negli scenari dei bacini marmiferi con passaggio all'interno della Cava; il tour prevede una sosta per la spiegazione del processo di escavazione del marmo e una 'pausa gastronomica' per ristorarsi in un locale tipico.



Anche i soci del Mitsubishi Club Italy domenica 14 ottobre potranno partecipare ad una visita alle cave di Fantiscritti con il proprio 4x4 seguendo le vetture della Federazione Italiana Fuoristrada. Domenica 14 ottobre la F.I.F. ripropone il Tour alle Cave di marmo del Corchia e gli altri due appuntamenti (come per il sabato) con partenza alle 8,30 dall'ingresso 3 di viale Colombo: la tradizionale visita alle Cave di Marmo di Fantiscritti ed il Nuovo Tour alle Cave di Marmo Apuano.



L'ultimo tour di domenica alle cave di marmo di Carrara sarà il Tour Adventure: organizzato da IMM/CarraraFiere con Fabio Fasola, il tour è dedicato ai mezzi due ruote Enduro stradale. Sempre dall'ingresso 7 di via Bassagrande parte alle 8,30, infine, l'Escursione Nazionale Lunae Trail, organizzata dal Sarzana Fuoristrada Club by UISP.

08/10/2018