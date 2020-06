Biciclettate, trekking e laboratori per scoprire la Maremma

Ricco calendario di iniziative gratuite per riscoprire, a piedi o in bicicletta, le bellezze naturalistiche e culturali di questo territorio

La Maremma riparte dal turismo lento. Il Comune di Grosseto, in collaborazione con Maremmagica, Le Orme e Coopera, ha infatti organizzato una serie di attività e di esperienze per scoprire le bellezze di questo territorio.

Biciclettate, laboratori anche per i più piccoli, trekking e altre attività vanno a comporre un calendario fitto di appuntamenti per poter apprezzare in maniera inedita il ricco patrimonio storico, culturale e naturale della Maremma.

I partecipanti potranno cimentarsi in laboratori di argilla o di mosaico nella cornice dell’area archeologica di Roselle che preserva l'antica città di origini etrusche, oppure potranno pedalare lungo la ciclovia Tirrenica tra Grosseto e Principina a Mare o verso la foce dell’Ombrone attraverso il Parco della Maremma, ma anche mettersi alla prova con un trekking da Montepescali fino al monastero di S. Maria Maddalena o con una escursione in mountain bike nel paesaggio maremmano tra Roselle, Nomadelfia e Batignano.

Le attività si svolgeranno a partire da oggi, 26 giugno, per tutta l'estate e fino al 25 ottobre e saranno tutte gratuite, con prenotazione obbligatoria.

Questo il calendario completo:

26 giugno – 21 agosto 2020: L'antica città di Roselle “Laboratorio di argilla”

Dopo la visita “ci sporcheremo le mani" trasformandoci in vasai lavorando l’argilla.

27 giugno 2020: Trekking Montepescali

Un bellissimo trekking tra arte e natura fino al monastero di S. Maria Maddalena.

14 luglio 2020: Sbiciclettata da Grosseto a Principina a Mare

Un percorso nel tipico paesaggio maremmano fino alle dune costiere, per vedere i rari pancrazi marittimi in fiore.

15 luglio-3 settembre 2020: L'isola Clodia al tramonto “Fenicotteri e falchi pescatori”

La Diaccia Botrona, un prezioso scrigno di autentica Maremma, dove osserveremo gli spettacolari voli dei fenicotteri rosa e l’eleganza dei falchi pescatori tornati a nidificare.

21 luglio – 18 agosto 2020: Al tramonto in mtb da Grosseto a Roselle e Batignano.

Escursione in MTB nel bucolico, incantevole paesaggio maremmano tra Roselle, Nomadelfia e la bella Batignano.

24 luglio – 13 settembre 2020: Vivere nell'antica Roma “Il mosaico a Roselle”

Dopo la visita, con particolare attenzione alla Domus dei Mosaici, i ragazzi potranno riprodurre un piccolo mosaico.

11 agosto 2020: Sbiciclettata al tramonto e tramonto all'oasi di San Felice.

Escursione sulla ciclabile fino al mare per attendere il tramonto. Rientro in notturna per scoprire i suoni della natura di notte.

25 agosto – 8 settembre 2020: In bici da Grosseto alla foce dell'Ombrone con il geologo.

Una cornice naturale paesaggistica di grande pregio vista e raccontata con gli occhi di un geologo.

10 settembre 2020: Istia D'Ombrone “L'antica isola sul fiume”

Al tramonto per scoprire gli angoli suggestivi di colei che fu un’isola e importante castello.

19 settembre 2020: Da Grosseto al Parco della Maremma in bici

Un itinerario che ci condurrà alla spiaggia di Collelungo, attraverseremo la pineta Granducale e i pascoli di bovini e cavalli maremmani bradi.

3 ottobre 2020: In bici da Grosseto alla Steccaia

Lungo l’argine costeggeremo il fiume Ombrone per arrivare alla “steccaia” e a Ponte Tura, importanti opere di ingegneria idraulica della Maremma

25 ottobre 2020: “Pedalando nella storia” Grosseto in bicicletta

Una visita insolita del centro storico in bicicletta alla scoperta dei principali monumenti della città.

Per info e prenotazioni è possibile mandare una mail all'indirizzo info@grossetoturismo.it o contattare il numero 0564488573 o visitare il sito www.quimaremmatoscana.it

26/06/2020