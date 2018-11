Turismo, ancora boom in Toscana: il 2018 sarà un altro anno da record

Si è chiuso a Firenze Buy Tuscany, l'incontro tra operatori toscani e tour operator da tutto il mondo: sono stati siglati contratti per un fatturato stimato nel 2019 di 39 milioni di euro

Sono 4mila su 4600 gli incontri d'affari in agenda al Buy Tuscany, l'evento dedicato all'offerta turistica toscana appena concluso a Firenze, che si concretizzeranno in contratti veri e propri per un fatturato stimato, per la stagione 2019, di 39 milioni di euro. Il +95% rispetto all'edizione 2017 che si chiuse con 20 milioni di fatturato.

I mercati apparsi più interessati alla destinazione Toscana sono stati Canada, Usa e Nord Europa, mentre i segmenti d'offerta più apprezzati sono stati Luxury, Country&flavours e Sun&sea.



Per quanto riguarda invece il mercato interno a cui i segmenti più apprezzati sono stati: Leisure, Wedding e Luxury.

"L'estate che si è appena conclusa - commenta l'assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo - ha confermato il trend che vede la Toscana, e l'Italia in generale, ai primi posti nelle preferenze dei turisti, in particolare quelli stranieri. Un trend che prosegue ormai da 4 anni e che 'rischia' di superare i già ottimi numeri ottenuti nel 2017 grazie anche alle prospettive rosee per la parte finale del 2018".

Secondo i dati presentati oggi a Buy Tuscany da Enit, ammonta ad un 1,8 miliardi di euro la spesa dei turisti stranieri in Toscana nei primi sei mesi del 2018, per una spesa media di 113 euro al giorno, in crescita del 7% rispetto allo stesso periodo del 2017.

Il 2018, che anche per dicembre sta facendo registrare un +3,5% nelle previsioni degli arrivi aeroportuali rispetto allo stesso mese del 2017, si avvia ad essere un nuovo anno record, il quarto consecutivo, per il turismo in Italia e in Toscana.

10/11/2018