Un’Altra Estate arriva a Suvereto, tra cavalieri medievali e sapori

Giovedì 6 agosto il borgo della Val di Cornia ospita la quarta tappa della rassegna che punta a valorizzare il territorio e i prodotti tipici toscani

Il borgo di Suvereto, tra i più belli d’Italia, giovedì 6 agosto, ospita la quarta tappa di Un’Altra Estate, l’iniziativa realizzata da Regione Toscana, con il supporto di Toscana Promozione Turistica e la collaborazione di Fondazione Sistema Toscana, Il Tirreno, Vetrina Toscana, FEISCT, che intende valorizzare la destinazione turistica toscana e i prodotti enogastronomici locali lungo la costa.

La serata, come di consueto, inizia intorno alle ore 18 per un tour del paese. La partenza della passeggiata è prevista in Piazza Vittorio Veneto e si snoda alla scoperta dei vicoli di Suvereto, del Museo della Bambola e della Rocca Aldobrandesca, possente fortilizio diventato simbolo del borgo. I partecipanti possono immergersi nell’atmosfera del passato grazie alle manifestazioni dei cavalieri medievali nella suggestiva cornice del chiostro francescano.

L’evento prende il via ufficialmente alle ore 19.00, con i saluti istituzionali dell’assessore regionale al Turismo, il direttore del Tirreno Fabrizio Brancoli, la sindaca di Suvereto. A seguire Roberto Magazzini, esperto del territorio, offre spunti e curiosità per una visita del territorio.

Lo spazio è poi tutto per i produttori locali, veri protagonisti di Un’Altra Estate, che vengono intervistati da Irene Arquint. Tra olio, grani antichi, miele e molte altre delizie, Un’Altra Estate offre l’occasione di conoscere l’oggetto identitario, ovvero il sughero, che da sempre accompagna la vita del borgo.

L’appuntamento si svolge in modalità contingentata nel pieno rispetto delle normative anti-Covid19. La passeggiata e l’accesso all’evento sono gratuite ma è necessario prenotare inviando una mail a eventi@iltirreno.it

La rassegna prosegue il suo viaggio alla scoperta di borghi e cibi della Toscana più autentica nelle tappe successive:

27 agosto, Gambassi Terme

3 settembre, San Miniato

13 settembre, Livorno

03/08/2020