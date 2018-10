Val d'Orcia Outdoor: una App per chi viaggia a piedi e in bicicletta

I comuni di San Quirico e Pienza lanciano una App per fare escursioni nel territorio, lungo i sentieri adatti a trekking e bike

Si chiama Val d'Orcia Outdoor la nuova applicazione per smartphone lanciata dai comuni di San Quirico d'Orcia e Pienza, dedicata a chi vuole vivere il territorio della Val d'Orcia facendo trekking e in bicicletta.



I due comuni, dopo aver realizzata la mappa in formato cartaceo con i sentieri per visitare il paesaggio patrimonio mondiale dell'umanità Unesco, uscita nel 2017, presentano la App per fare le escursioni in modo semplice e sicuro e per vivere il territorio visualizzando le informazioni utili sulle attrattive turistiche più interessanti.

La App è gratuita e scaricabile da PlayStore (per dispositivi Android) o ITunes (dispositivi Apple). C'è inoltre un nuovo sito web destinato alla sentieristica, che accompagna la cartina e la app.

Fra San Quirico e Pienza sono stati girati film da Oscar come il Gladiatore ed il Paziente inglese, solo per citare i più noti, ma si trovano dei veri e proprio gioielli culturali e paesaggistici, con 35 percorsi proposti, passando dai celebri cipressini, alla Chiesa di Vitaleta, fino alla Pieve di Corsignano.

