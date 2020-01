Guadagnare con i videogames: ecco l'idea vincitrice di Impresa Campus

Il percorso dell'Università di Firenze per trasformare le idee innovative in imprese è stato vinto da Decentralised Solutions con un progetto che unisce la blockchain al videogiochi di strategia

Far guadagnare gli utenti della community di videogiochi di strategia e di guerra attraverso lo scambio di oggetti (equipaggiamenti, armi, personaggi) con la tecnologia blockchain. È questa l'idea proposta dal gruppo Decentralised Solutions che si è aggiudicata il primo posto tra le idee di Impresa Campus 2019, il percorso dell'Università di Firenze offerto a giovani laureati e ricercatori volto a trasformare idee innovative in progetti imprenditoriali.

La proclamazione è avvenuta ieri presso la Fondazione Cr Firenze nell'ambito di un incontro dal titolo 'Unifi Startup Campus. Start Up e progetti di impresa anno 2019'. "Siamo molto contenti di poter dare spazio oggi a diciotto idee innovative maturate da team universitari orientati a fare impresa grazie al supporto offerto dall'Ateneo", ha spiegato il prorettore al trasferimento tecnologico e ai rapporti con il territorio Andrea Arnone, ricordando che "l'ultimo bando di Impresa Campus, chiuso nei giorni scorsi, ha registrato un nuovo record con 85 partecipanti. In dieci anni di attività abbiamo dato supporto a 300 progetti che hanno coinvolto oltre 1200 persone, perlopiù giovani".

"Sosteniamo con decisione questi progetti - ha dichiarato il presidente di Fondazione Cr Firenze Luigi Salvadori - perché siamo convinti che lo sviluppo deve passare, come in questo caso, dalla costruzione di ecosistemi di innovazione che facilitino la creazione di start up di giovani. E le idee portate avanti da questi giovani sono la testimonianza del desiderio di voler costruire un domani migliore".

