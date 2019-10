Scienze naturali: la Normale di Pisa è la prima al mondo per la ricerca

Secondo la classifica internazionale Rur, l'università pisana primeggia in fisica, chimica e matematica risultando al primo posto su oltre 700 atenei

La Normale di Pisa è la prima università del mondo per la ricerca nelle scienze naturali - fisica, matematica, chimica - secondo la classifica internazionale Rur, Natural Sciences World University Ranking e rese nota dall'istituzione accademica pisana.

La classifica stilata sulla base dei dati della statunitense Clarivate Analytics e compilata tenendo conto delle dimensioni degli atenei, è stata realizzata valutando le performance di oltre 700 università nelle scienze naturali analizzando il numero di papers pubblicati dallo staff accademico, le citazioni delle riviste internazionali, la reputazione accademica, l'impatto scientifico e il numero di laureati ammessi che raggiungono il dottorato.

Complessivamente nell'ambito disciplinare delle natural sciences, che corrisponde, tranne che per biologia, alla classe di scienze, la Normale si classifica al terzo posto al mondo dietro alla Stanford University (prima) e alla Princeton University (seconda) e davanti al Mit di Boston. La seconda italiana è 106esima. Nella classifica generale, che considera le performance universitarie anche nelle scienze umane, scienze della vita, medicina, scienze tecnologiche, scienze sociali, oltre che nelle scienze naturali, la Normale è 22ima al mondo, di gran lunga la prima università italiana e conferma il piazzamento dello scorso anno, ventunesima. Clarivate Analytics ha fornito, per la classifica complessiva, i dati di 930 atenei.

Ma sulla valenza di queste classifiche si interroga il direttore, Luigi Amborsio, "in una circostanza non sospetta proprio perché la Normale è premiata in maniera così plateale: esistono molti rating, compilati con criteri e motivazioni assai diversi da attori diversi, a volte non tenendo completamente conto della taglia degli atenei e delle differenti missioni (università generalista, politecnico, centro di studi avanzati) ed è quindi giusto chiedersi che valore essi abbiano nel sentenziare il livello di un'intera università, io ritengo questo valore sopravvalutato".

