Busitalia, 5 nuovi bus extraurbani per il Mugello

Non solo trasporto urbano, proseguono gli investimenti per il rinnovo della flotta extraurbana del trasporto pubblico su gomma. Dopo Firenze, Carrara, Siena e molte altre città, oggi è stato il momento del Mugello dove Busitalia Sita Nord, la società del Gruppo FS Italiane che si occupa del trasporto su gomma e che fa parte del consorzio One Scarl, ha presentato i nuovi autobus extraurbani che entreranno in servizio in questo territorio.