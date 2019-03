Busitalia, 5 nuovi mezzi extraurbani per il Chianti

Cinque nuovi autobus si aggiungono alla flotta di Busitalia Sita Nord. Si tratta di mezzi a basse emissioni, con elevati standard di sicurezza, dal massimo comfort sia per gli utenti che per i conducenti e con una migliorata accessibilità per i passeggeri a mobilità ridotta.

Questi nuovi bus permettono di abbassare sensibilmente l’età media dei mezzi in circolazione e fanno parte di un lotto di 25 mezzi dedicati ai servizi extraurbani da usare per il collegamento Firenze-Siena e sulle linee del Chianti e del Mugello.

I 5 nuovi bus sono stati acquistati grazie al contributo del 40% della Regione Toscana e sono il risultato più evidente degli investimenti sbloccati con il contratto ponte sottoscritto dalla Regione con le aziende di trasporto pubblico locale.