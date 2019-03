Meet Tourism, a Lucca gli stati generali del turismo culturale

All'edizione zero di Meet Tourism, meeting internazionale per la scoperta e la valorizzazione dei percorsi culturali e delle destinazioni di eccellenza europee, hanno partecipazto 105 relatori e 27 associazioni; ben 16 le nazioni coinvolte, 42 gli incontri. E poi sei workshop (sold out), tre corsi di formazione e cinque mostre. L'appuntamento, nato per fare rete e discutere di un turismo qualificato, culturale, ambientale, sportivo, accessibile e responsabile, รจ stato organizzato da Feisct (Federazione europea itinerari storici culturali e turistici) in collaborazione con Toscana Promozione Turistica, Fondazione Campus, Fondazione Promo PA e Itria (Itinerari religiosi interculturali accessibili).