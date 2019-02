Dal settore cartario alla rigenerazione urbana fino alla riqualificazione delle periferie. L'Europa si fa sentire anche a Lucca, dove negli ultimi dodici anni sono stati investiti circa 277 milioni per finanziare piĆ¹ di 8.600 progetti. Alla presenza del commissario europeo per politiche regionali Corina Cretu, il tour #EuropaInToscana del governatore Enrico Rossi ha fatto tappa in provincia di Lucca.