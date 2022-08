Summer Knights 2022 a Pisa: in concerto Elisa, Achille Lauro, Ariete, Francesco Gabbani

Achille Lauro - © Luca D'Amelio

Grandi nomi dello spettacolo per la terza edizione del festival “Summer Knights” a Pisa organizzato dalla LEG Live Emotion Group.

Gli artisti si esibiranno dall’8 al 17 settembre nello splendido scenario di piazza dei Cavalieri.

Primo appuntamento giovedì 8 settembre con Ariete, giovane voce di riferimento con oltre 37 milioni di stream nel brano “L’ultima notte” certificato platino, lunedì 12 settembre appuntamento con Achille Lauro che porterà in scena uno show tutto nuovo dagli arrangiamenti ai costumi, mentre il giorno successivo, martedì 13 settembre, toccherà a Francesco Gabbani, amatissimo cantautore e polistrumentista che di recente si è cimentato nella conduzione, con successo, di un programma su Rai1. Ultimo appuntamento sabato 17 settembre, con Elisa che con il suo “Back to the Future Live Tour” farà un viaggio in Italia tra spettacolari vedute panoramiche e aree di grande interesse storico e culturale e Pisa è tra le location selezionate per il suo grande valore artistico.

Iniziata nel 2019, interrotta nel 2020 a causa del Covid, e ripresa nel 2021, la rassegna “Summer Knights” ha già ospitato artisti del calibro di Brignano, Sgarbi, Paoli, Consoli, Bandabardò, Nannini, Panariello, Bertè, De Gregori e molti altri.

Francesco Gabbani

Il programma

Giovedì 8 settembre Ariete in “Specchio Tour 2022”

Dopo la tournée estiva del 2021 che l’ha portata a soli 19 anni in tutta Italia con 27 date che hanno visto un grande successo di pubblico, Ariete torna dal vivo per presentare per il suo primo e atteso album “Specchio”. Uscito il 25 febbraio 2022, contiene 11 tracce già anticipate dai singoli “L” e “Club”. Dopo il successo dei due EP del 2020 “Spazio” e “18 anni”, Ariete è ormai una giovane voce di riferimento con oltre 37 milioni di stream nel brano “L’ultima notte” certificato platino. “Specchio” è un disco in cui emerge un atteggiamento più consapevole e maturo dell’artista. Semplicità, schiettezza e sincerità sono la colonna portante e il filo conduttore di tutti i brani, conferendo quel tocco di autenticità in più che abbraccia e fa sentire capiti chi ascolta. Ariete, con il suo “Bedroom pop”, riesce da sempre a creare dimensioni profonde che vanno a toccare le corde più segrete e intime dell’anima, raccontandosi senza filtri. Frequenti sono le immagini simboliche che caratterizzano il suo stile, dal desiderio di fare un tuffo nel passato per fermare il tempo riportando alla mente istanti di vita passata, alla fragilità dell’anima tormentata dalle dolorose delusioni sentimentali. Un viaggio introspettivo e una finestra aperta su se stessi, che indaga il passato, le paure, i ricordi e le proprie debolezze attraverso un sound malinconico e nostalgico. Per questo progetto, Ariete si affianca ad alcuni artisti che caratterizzano la scena contemporanea, tra rap e cantautorato. In “Specchio” partecipano infatti Madame, la giovanissima rapper che firma il brano “Cicatrici” e Franco126, tra i più apprezzati autori indie pop del momento, che ha collaborato nel brano “Fragili”.

Lunedì 12 settembre “Achille Lauro Superstar – Electric Orchestra Tour”

Achille Lauro sarà accompagnato da 52 elementi, oltre ai 5 componenti della band, e metterà in scena uno show tutto nuovo, dagli arrangiamenti ai costumi, evoluzione di tutto ciò che abbiamo visto finora. L’Artista porterà sul palco, tra gli altri, i brani contenuti in “Lauro – Achille Idol Superstar”, nuova edizione dell’album Lauro uscita l’11 febbraio. L’opera include 7 nuove bonus track, rappresentando una naturale prosecuzione evolutiva del percorso fatto con il precedente album “1969”. Tra queste, è inclusa, “Domenica”, la canzone con cui Achille Lauro ha gareggiato al settantaduesimo Festival di Sanremo, stupendo il pubblico con la sua performance iconica.

Martedì 13 settembre Francesco Gabbani in “Live 2022”

Francesco Gabbani sarà presente con il tour estivo con cui girerà l’Italia per presentare dal vivo il suo nuovo lavoro discografico “Volevamo solo essere felici”. Un tour con cui Gabbani tornerà dal vivo dopo l’ultimo concerto tenuto all’Arena di Verona e potrà finalmente riabbracciare i suoi sostenitori in attesa delle date autunnali nei palazzetti. Francesco Gabbani sarà accompagnato dalla sua band composta da : Filippo Gabbani (Batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Marco Baruffetti (chitarra).

Sabato 17 settembre Elisa in “Back To The Future Live Tour”

Elisa torna sul palco con un mastodontico progetto live che la vedrà esibirsi in tutta Italia, nessuna regione esclusa, a partire da fine maggio. Il “Back to the Future Live Tour” inizierà ufficialmente il suo viaggio a giugno e proseguirà fino a settembre tra spettacolari vedute panoramiche e aree di grande interesse storico e culturale. Per la prima volta Elisa sarà protagonista di una tournée che toccherà tutte le regioni d’Italia e le location scelte saranno tutte teatro di arte e natura. Ogni tappa diventerà occasione per valorizzare il luogo che la ospiterà, ciascuna sarà caratterizzata da una particolare importanza naturalistica, storica e/o culturale: un parco, una zona di calanchi, un bosco, un borgo antico, un luogo storico (la scelta delle tappe è stata fatta coinvolgendo i territori stessi). Così “Back to the Future Live Tour” non sarà solo un tour ma un festival itinerante con una serie di contenuti creati in collaborazione con Music Innovation Hub e altri compagni di viaggio per sensibilizzare il pubblico sull’argomento green. Al centro, infatti, ci sarà sempre un impegno particolare per l’ambiente, seguendo un importante protocollo redatto dal Politecnico di Milano e Music Innovation Hub.

Elisa