Deerhoof, Cardinals e Geordie Greep in concerto al Lars Rock Fest 2026

DEERHOOF - © Harper King

Tutto pronto per il Lars Rock Fest che anche quest’anno tornerà a riempire di musica indipendente internazionale i giardini pubblici di Chiusi Scalo.

Tre serate di concerti rigorosamente a ingresso libero a cura dell’associazione GEC – Gruppo Effetti Collaterali che vedranno salire sul palco tre band: Deerhoof, Cardinals e Geordie Greep dei Black Midi.

L’apertura di venerdì 10 luglio è affidata ai Deerhoof. La leggendaria formazione di San Francisco, pilastro del noise-pop obliquo e del virtuosismo matematico, porterà a Chiusi oltre trent’anni di sperimentazione e un’energia live che li ha resi un culto globale.

Sabato 11 luglio da Cork arrivano i Cardinals, il nuovo volto del rock irlandese. Definiti dalla stampa britannica come un mix tra “Drunken Smiths” e “Sober Pogues”, la band fonde chitarre radenti e fisarmonica in un suono unico che spazia dal post-punk al folk alternativo.

A chiudere il festival, domenica 12 luglio, sarà Geordie Greep. Il geniale fondatore e frontman dei Black Midi presenterà il suo acclamato debutto solista The New Sound. Un viaggio vertiginoso tra Jazz-Fusion, Rock Progressivo e Tropicalismo, guidato da una delle voci più eclettiche e imprevedibili della musica contemporanea.

E poi mercatini, dischi, presentazioni di libri, laboratori per bambini, iniziative culturali e molto altro tutto sempre a ingresso libero. Per non dimenticare la deliziosa offerta dello stand gastronomico per cui la manifestazione è giustamente famosa (non perdetevi i pici).

Geordie Greep

Due anteprime a Castiglione sul Lago

Per l’edizione 2026 del Lars Rock Fest sono previste ben due anteprime “warm-up” per iniziare a scaldare l’atmosfera.

Giovedì 14 maggio al Darsena Live Music di Castiglione del Lago (PG) il noise-psych degli Oneida in collaborazione con Degustazioni Musicali (ingresso gratuito).

Sabato 27 giugno nella bellissima location della Rocca Medievale di Castiglione del Lago arrivano i californiani Allah-Las con le loro atmosfere vintage e psichedeliche (ingresso 20€).

Allah-Las