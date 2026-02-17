“Scelti dalla Critica” torna allo Spazio Alfieri la rassegna a cura del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici

Film “Orfeo”

Nuova edizione con la rassegna di film, che propone il meglio della scorsa stagione

Si rinnova l’appuntamento con la rassegna Scelti dalla Critica, ideata dal critico del Corriere della Sera Claudio Carabba, scomparso a novembre 2020, e coordinata dal SNCCI – Gruppo Toscano insieme a Spazio Alfieri, giunta quest’anno alla sua undicesima edizione. Un appuntamento, in programma dal 17 febbraio fino 31 marzo, ogni martedì sera, ormai consolidato, capace di coniugare qualità artistica, messaggi dall’alto valore sociale e una particolare attenzione alle nuove generazioni di spettatori.

Il “Premio Carabba” crea un ponte tra la rassegna e gli studenti toscani

Uno degli eventi più attesi della rassegna Scelti dalla Critica è il “Premio Carabba”, istituito nel 2022 in collaborazione con il programma di educazione al linguaggio dell’immagine Lanterne Magiche-La Scuola con il Cinema di Fondazione Sistema Toscana, che proietta l’iniziativa nel mondo dei giovani, promuovendo il dialogo tra il cinema d’autore e il pubblico più giovane, chiamato a esprimere uno sguardo attivo e consapevole sui film in programma. L’iniziativa è sostenuta da Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola di MIM e MIC.

“Allenare i giovani a fruire le immagini sul grande schermo con uno sguardo critico” – afferma il presidente di Fondazione Sistema Toscana, Iacopo Di Passio – “per ciò che attiene i contenuti, le tecniche, i messaggi che i film trasmettono, è un percorso formativo di centrale importanza nella contemporaneità, epoca di grande produzione e consumo di prodotti audiovisivi. Saper guardare un film non passivamente, al contrario sviluppando una chiave interpretativa personale, cifra distintiva di chi fa critica, è uno degli obiettivi che il programma Lanterne Magiche, afferente a Fondazione Sistema Toscana, si pone da sempre e attua con grande capillarità e incisività nelle scuole toscane di ogni ordine e grado”.

Gli studenti delle scuole superiori e delle Università ad indirizzo Cinema e Spettacolo che partecipano al “Premio Carabba”, sono infatti chiamati a recensire i film della rassegna Scelti dalla Critica; gli autori delle quattro migliori recensioni cinematografiche, sono premiati con la partecipazione alla Mostra del Cinema di Venezia, avendo così la possibilità di vivere, per una settimana, un’esperienza immersiva nella migliore cinematografia internazionale. L’iniziativa si conferma essere un valido strumento di promozione culturale, capace di stimolare il dibattito critico e formare nuovi spettatori consapevoli. Il “Premio Carabba” è realizzato con il sostegno di Unicoop Firenze.

“Abbiamo aderito con entusiasmo all’iniziativa e siamo molto felici di poter dare il nostro contributo a un programma di eventi che mette al centro i più giovani, creando occasioni di incontro e di riflessione comune sui temi fondamentali del nostro vivere civile e dando l’opportunità di vivere un’esperienza formativa alla Mostra del Cinema di Venezia. È un’iniziativa ricca e di qualità, che risponde bene al nostro impegno per la cultura come bene comune e strumento di crescita individuale a collettiva”, fanno sapere da Unicoop Firenze.

I film della rassegna “Scelti dalla Critica” 2026

Sono sette i film selezionati dal Sindacato Nazionale Critici Cinematofrafici – Gruppo toscano: sei film contemporanei, espressione di una stagione cinematografica con proposte particolarmente interessanti, affiancati da un grande classico del cinema, riproposto in una nuova edizione per il grande schermo. Si tratta di opere che sono state in concorfso o fuori concorso nei maggiori festival internazionali – da Cannes a Venezia – e che propongono una riflessioni su temi di grande attualità, dai conflitti sociali e politici, al disagio giovanile, dalle drammatiche pagine della storia recente, fino alla forza di chi cerca un riscatto per sé e per gli altri.

Le opere selezionate sono firmate da Paul Thomas Anderson (Una battaglia dopo l’altra), Jafar Panahi, Palma d’Oro a Cannes con Un semplice incidente, Luca Guadagnino (After the Hunt – Dopo la caccia), Jean-Pierre e Luc Dardenne, premiati a Cannes per la miglior sceneggiatura con Giovani madri, e Yorgos Lanthimos (Bugonia), presentato in concorso alla Mostra di Venezia. Accanto ai film della stagione, la rassegna propone il grande classico La febbre dell’oro di Charlie Chaplin, caposaldo della storia del cinema, e l’opera prima Orfeo di Virgilio Villoresi, presentata Fuori Concorso all’ultima Mostra di Venezia, a conferma di un programma che coniuga memoria, ricerca e nuove visioni. Tutte le info sul sito: www.spazioalfieri.it Tutti i film in lingua originale con sottotitoli in italiano, saranno presentati da un socio del Gruppo Toscano SNCCI