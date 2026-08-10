Spettacolo dal vivo, dalla Regione 1,5 milioni di euro per sostenere 108 progetti

Teatro e arti performative - © Kyle Head, Unsplash

Tra teatro, danza, musica e produzioni interdisciplinari, sono 108 i progetti finanziati dalla Regione Toscana attraverso i due bandi 2026 dedicati al sostegno e allo sviluppo dello spettacolo dal vivo. Gli esiti dei due avvisi, che mettevano a disposizione contributi regionali per 1,5 milioni di euro, sono stati illustrati a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze dall’assessora alla cultura e al turismo culturale Cristina Manetti nel corso di una conferenza stampa. All’incontro con i giornalisti, erano presenti alcune delle realtà culturali beneficiarie dei contributi e che arricchiranno la proposta culturale in tutto il territorio regionale.

“Come evidenziato anche da recenti indagini sulla festival economy, lo spettacolo dal vivo è una leva di crescita culturale, sociale ed economica, capace di sostenere le realtà professionali che generano occupazione qualificata, valorizzano i territori e favoriscono la partecipazione dei cittadini, con particolare attenzione ai giovani e all’innovazione dei linguaggi ” afferma l’assessora Manetti, esprimendo soddisfazione per gli esiti dei bandi e tenendo a sottolineare che “gli eventi dal vivo sono uno straordinario asset per lo sviluppo delle politiche di turismo culturale”.

“L’edizione 2026 dei due bandi – prosegue – ha confermato la vitalità del sistema regionale dello spettacolo dal vivo. Dunque, sostenere la produzione artistica e i festival significa investire sul lavoro di centinaia di professionisti, su un intero sistema fatto di compagnie, associazioni e organizzatori, sulle nuove generazioni, e garantire ai cittadini un’offerta culturale accessibile nella Toscana diffusa, non solo nei grandi centri. È così che la cultura diventa motore di coesione sociale e di sviluppo per i nostri territori “.

Nel dettaglio con il bando riservato alle produzioni saranno sostenuti 53 progetti per un totale di 900mila euro. Mentre sono 55 le manifestazioni finanziate con il bando rivolto all’organizzazione di festival, per complessivi 600mila euro.

Il bando “Produzione di spettacolo dal vivo”, rivolto ai settori teatro, danza, musica e interdisciplinare, punta a rafforzare la capacità produttiva delle imprese culturali toscane e a sostenere la circuitazione delle nuove opere. Il bando “Festival di spettacolo” dal vivo sostiene invece le manifestazioni che rappresentano punti di riferimento per i territori, capaci di attrarre pubblico e di creare reti tra istituzioni e operatori.