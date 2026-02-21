A Pian de’ Giullari una mostra sull’Italia di Spadolini dal 1972 al 1994

Giovanni Spadolini

La Fondazione Spadolini Nuova Antologia ospiterà la mostra storico-documentaria L‘Italia di Giovanni Spadolini. Politico e uomo delle istituzioni (1972-1994) nella Biblioteca Spadolini a Pian dei Giullari.

Questa è la terza in ordine di tempo delle esposizioni promosse annualmente dal 2024 ad oggi, in occasione del centenario della nascita dello statista fiorentino.

L’esposizione ripercorre oltre 20 anni di storia politica e istituzionale italiana attraverso la figura di Giovanni Spadolini, protagonista centrale della vita pubblica del Paese tra il 1972 e il 1994.

L’itinerario mette in luce il suo ruolo di uomo delle istituzioni, intellettuale e servitore dello Stato, restituendo il contesto storico e culturale nel quale operò, attraverso reperti personali di Spadolini.

“Manifesti e volantini, caricature e oggetti simbolici, fotografie e giornali che documentano gli incontri coi grandi della Terra – anticipa il professor Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia – I viaggi nelle varie parti del mondo e la frequentazione delle più autorevoli personalità della politica e della cultura: Walesa e Gorbaciov, Mandela e Dubcek, Eltsin e Levi Montalcini. La villa di Spadolini, ‘Il tondo dei cipressi’ a Pian dei Giullari, divenne luogo di incontro privilegiato sulle colline fiorentine, con ministri e capi di Stato, fino all’Imperatore del Giappone Akihito”.

“Nella mostra non mancano curiosità, quando ci si aggira fra i doni ricevuti”, tra questi “fa sorridere il vasetto in vetro con le caramelline colorate regalate dal presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan agli amici, o i kalashnikov ampiamente decorati che i sultani dei Paesi Arabi donavano al Ministro della Difesa (un assoluto pacifista pronto a ricambiare con libri sulla storia di Firenze e sulla vita di Michelangelo)”.

In occasione dell’evento, Poste Italiane effettuerà un annullo speciale dedicato alla mostra del francobollo emesso per il centenario della nascita di Giovanni Spadolini.