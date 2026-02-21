Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

A Pian de’ Giullari una mostra sull’Italia di Spadolini dal 1972 al 1994

Una mostra storico-documentaria alla Fondazione Spadolini di Firenze dai vip della Terra ai doni curiosi, caramelle di Reagan e kalashnikov regalati da sultani

/ Redazione
Giovanni Spadolini

La Fondazione Spadolini Nuova Antologia ospiterà la mostra storico-documentaria L‘Italia di Giovanni Spadolini. Politico e uomo delle istituzioni (1972-1994) nella Biblioteca Spadolini a Pian dei Giullari.

Questa è la terza in ordine di tempo delle esposizioni promosse annualmente dal 2024 ad oggi, in occasione del centenario della nascita dello statista fiorentino.

L’esposizione ripercorre oltre 20 anni di storia politica e istituzionale italiana attraverso la figura di Giovanni Spadolini, protagonista centrale della vita pubblica del Paese tra il 1972 e il 1994.

L’itinerario mette in luce il suo ruolo di uomo delle istituzioni, intellettuale e servitore dello Stato, restituendo il contesto storico e culturale nel quale operò, attraverso reperti personali di Spadolini.

“Manifesti e volantini, caricature e oggetti simbolici, fotografie e giornali che documentano gli incontri coi grandi della Terra – anticipa il professor Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia – I viaggi nelle varie parti del mondo e la frequentazione delle più autorevoli personalità della politica e della cultura: Walesa e Gorbaciov, Mandela e Dubcek, Eltsin e Levi Montalcini. La villa di Spadolini, ‘Il tondo dei cipressi’ a Pian dei Giullari, divenne luogo di incontro privilegiato sulle colline fiorentine, con ministri e capi di Stato, fino all’Imperatore del Giappone Akihito”.

“Nella mostra non mancano curiosità, quando ci si aggira fra i doni ricevuti”, tra questi “fa sorridere il vasetto in vetro con le caramelline colorate regalate dal presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan agli amici, o i kalashnikov ampiamente decorati che i sultani dei Paesi Arabi donavano al Ministro della Difesa (un assoluto pacifista pronto a ricambiare con libri sulla storia di Firenze e sulla vita di Michelangelo)”.

In occasione dell’evento, Poste Italiane effettuerà un annullo speciale dedicato alla mostra del francobollo emesso per il centenario della nascita di Giovanni Spadolini.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

Il complesso di Santa Maria della Scala a Siena annuncia nuove mostre: da Santa Caterina a Wagner

Il museo ospiterà da novembre 2026 una grande mostra dedicata a Santa Caterina da Siena, il festival Xenos giunto alla terza edizione, un'esposizione dedicata al compositore Richard Wagner

Attualità / Redazione

Inaugurato il nuovo Centro per l'impiego a Prato per la prima tappa di “Toscana Lavoro in tour”

Il presidente Giani e l'assessore Lenzi hanno dato il via alla nuova iniziativa itinerante con cui la Regione Toscana punta a far conoscere i servizi per la formazione e il lavoro

Attualità / Redazione

Toscana diffusa: nei piccoli comuni vivono 271.064 persone, il 7,4% del totale

Agli Stati generali a Roma il punto sulle aree più remote: in regione ce ne sono 118 con meno di 5mila abitanti e 21 con meno di mille abitanti

Attualità

Sci alpino, ad Alice Pazzaglia le Ali del Pegaso del Consiglio regionale

Attualità

Riparte la Task Force di Giovanisì: ragazze e ragazzi protagonisti del cambiamento

Attualità

Intelligenza artificiale, dalla Regione Toscana una legge per i diritti digitali

Attualità

“La Partita Applaudita”, il weekend del fair play conquista tre regioni

Attualità

Rigenerazione urbana: 5,8 milioni per 13 comuni della Toscana diffusa

Attualità

Francesco Maestrelli riceve le Ali del Pegaso dal Consiglio regionale

I più popolari su intoscana

Musica / Redazione

In Toscana una residenza musicale gratuita per under 35: aperte le candidature

Storie / Raffaella Galamini

Rinasce dopo 40 anni a Firenze il Teatro Nazionale: qui debuttò la maschera di Stenterello

Cultura / Redazione

Toscana ancora protagonista su Netflix: il circuito del Mugello nella serie Motorvalley

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.