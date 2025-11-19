Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Cultura/

Al Museo Archeologico di Firenze la Chimera di Arezzo si prende la ribalta

L’intervento di riallestimento valorizza l’icona dell’arte etrusca e uno dei pezzi più emblematici e preziosi della collezione medicea

/ Redazione
La Sala della Chimera d’Arezzo – foto Mario Ciampi

Riapre al pubblico la sala della Chimera del Museo archeologico nazionale di Firenze dopo un intervento di riallestimento che valorizza maggiormente l’icona e il simbolo dell’arte etrusca: la Chimera d’Arezzo. La scultura è appartenuta sin dal suo ritrovamento, avvenuto ad Arezzo il 15 novembre 1553, al futuro Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici, diventando subito uno dei pezzi più emblematici e preziosi della collezione medicea.

Con il nuovo l’allestimento la statua di bronzo della Chimera, la bestia dai tre corpi sconfitta dall’eroe Bellerofonte, domina il centro della sala poggiando sul basamento monumentale, intorno quattro panche disposte in cerchio invitano a un’osservazione ravvicinata e contemplativa. Completa lo spazio espositivo un tendaggio scenografico, simile a un sipario teatrale, su cui è proiettata l’ombra della Chimera e una vetrina con tre piccoli bronzi etruschi provenienti dallo stesso contesto in cui la Chimera fu trovato.

La Sala della Chimera d’Arezzo – foto Mario Ciampi

Un tributo al capolavoro dell’arte etrusca

Per il direttore generale Musei Massimo Osannala Chimera è uno dei simboli più riconoscibili dell’arte etrusca e del patrimonio culturale del nostro Paese”, mentre Daniele Federico Maras, direttore del Museo ha parlato di “un’esposizione concepita per offrire a ognuno di noi un’esperienza intima e personale di questa straordinaria opera d’arte“.

“Si conclude oggi felicemente – dichiara Stefano Casciu, direttore regionale dei Musei nazionali Toscana – il progetto ideato ed avviato da Mario Lozzo nel periodo della sua direzione del Museo, volto a rinnovare completamente l’esposizione museale della Chimera e delle altre opere ad essa connesse e che ha visto il coinvolgimento ed il supporto economico di Laura e Jack Winchester”.

Una rinascita a 60 anni dall’Alluvione

Dopo il nuovo allestimento della sala della Chimera, è stato ricordato, l’impegno per il rinnovamento del Museo continuerà con il rifacimento delle vicine sale delle sculture etrusche, dove troveranno la propria sede definitiva altri capolavori dell’arte etrusca come l’Arringatore e la Testa Lorenzini e che verranno aperte nei prossimi mesi nell’ambito di un progetto espositivo dedicato alla lunga storia delle collezioni granducali di Firenze.

Con queste iniziative il Museo intende onorare la memoria della catastrofica alluvione di Firenze del 1966, che mise in ginocchio l’esposizione permanente e della quale ci si prepara a celebrare il sessantesimo anniversario il 4 novembre 2026.

La Sala della Chimera d’Arezzo – foto Mario Ciampi

Una donazione per la sala della Chimera

L’intervento sulla sala della Chimera, ha spiegato Daniele Federico Maras, direttore del Museo, “è stata un’occasione dovuta a una fortunata combinazione perché c’è stata una donazione da parte di due coniugi americani statunitensi, i coniugi Winchester, che hanno voluto donare a Firenze e al Museo Archeologico la sala della Chimera e le vicine sale delle sculture etrusche che saranno il prossimo step di questo rinnovamento. Ma il museo – ha aggiunto – ha in corso tutta una serie di altri lavori, sia strutturali come la climatizzazione, l’abbattimento delle barriere architettoniche, sia per riguardano le collezioni, in particolare il Museo Topografico dell’Etruria che è stato duramente colpito dall’alluvione del 66. Esattamente 60 anni dopo prendiamo l’impegno di restituirlo completamente rinnovato e ripensato come un viaggio attraverso l’Etruria. In aggiunta – ha concluso – anche la sessione d’entrata sulla Piazza della Santissima Annunziata è in corso di rinnovamento.Quindi tanti lavori, tanto fermento e oggi finalmente cominciamo a vederne i risultati”.

La riapertura della sala della Chimera, è stato infine ricordato, segna il passaggio dalla Direzione regionale Musei nazionali della Toscana, guidata da Stefano Casciu, al nuovo istituto autonomo del Museo Archeologico Nazionale di Firenze, istituito nel 2024.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Cultura / Redazione

Toscana delle donne, Monica Guerritore alla proiezione del film su Anna Magnani

L'appuntamento al Centro Pecci di Prato: la presentazione della pellicola sarà preceduta da un'intervista alla regista/attrice

Cultura / Raffaella Galamini

"Salviamo il Vernacoliere": l'appello di Carlo Conti per evitare la chiusura della testata

Dal 22 novembre un'esposizione a ingresso gratuito a Livorno con la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento alla rivista

Cultura / Ilaria Giannini

Abitare il cambiamento: a Pistoia una yurta in Piazza Duomo per la Tre Giornate di Architettura

Dal 20 al 22 novembre in programma incontri e mostre sul ruolo dell’architettura davanti alle sfide ambientali, sociali e tecnologiche. Una performance in bambù intorno alla scultura Il Miracolo di Marino Marini

Cultura

Il Fondo Oriana Fallaci a Firenze: l’eredità di una voce senza compromessi

Cultura

"In cammino per la Libertà" dalla battaglia per il voto all’artigianato due mostre raccontano le donne

Cultura

Edoardo Leo legge "Lo stupro" di Franca Rame

Cultura

Azzedine Alaïa e Cristóbal Balenciaga due icone della moda francese al Museo del Tessuto

Cultura

Lo Schermo dell’Arte compie 18 anni: Firenze capitale del cinema d’artista

Cultura

Ribelle, ironica e femminista l'arte di Clemen Parrocchetti in mostra a Firenze

I più popolari su intoscana

Cultura / Clara D'Acunto

Hotel Costiera, la serie con Jesse Williams è un inno alle bellezze d’Italia: tra le location anche l’Argentario

Attualità / Redazione

Maltempo in Toscana, arriva la pioggia: codice giallo martedì 19 agosto

Attualità / Redazione

Il presidente Mattarella a Lucca per l’inaugurazione dell’anno accademico della Scuola IMT

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.