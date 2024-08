Al Palio di Siena anche la regina dei Paesi Bassi e per The Washington Post la festa “è meglio delle Olimpiadi”

provaccia agosto 2024 - © Comune di Siena

Parterre delle grandi occasione dalle trifore del Palazzo Pubblico in piazza del Campo a Siena. Ci sarà anche la regina Beatrix dei Paesi Bassi al Palio, accompagnata dalla principessa Mabel, da due figlie e da altri componenti della famiglia reale.

Con lei, ad assistere al Corteo Storico e alla carriera, anche l’ambasciatore del Qatar Khaled Youssef Al-Sada, Christopher Trott, ambasciatore di Sua Maestà Britannica presso la Santa Sede, il fotografo Dan Winters e Luca Venturi a cui è stato assegnato il Mangia 2024, il riconoscimento del Comune per la sua attività di fondatore della rassegna internazionale di fotografia Siena Awards.

L’editoriale de The Washington Post

Un profilo sempre più internazionale (e reale) suggellato anche da The Washington Post che ha incoronato la festa come la miglior corsa del mondo, tanto da far dimenticare le Olimpiadi, come scrive l’editorialista Rick Reilly in un resoconto a tratti folcloristico e romanzato, quel tanto che basta da far storcere il naso a qualche senese.

Il giornalista ha vissuto uno scampolo della festa con “un suo amico della Pantera” e ha descritto rivalità e sentimenti che animano il Palio, usando a volte paragoni non proprio felici. “Se ti piacciono il Kentucky Derby, i demolition derby e le risse tra bande Shark vs. Jets e ti stai chiedendo: “Ehi, è possibile che tutte queste cose si possano combinare?” La risposta è sì. Si chiama Palio”.

Ne coglie però appieno lo spirito fortemento identitario che lega la corsa alla città, ai contradaioli e che la rende unica al mondo: “Viviamo in un mondo così diviso, rancoroso, tanto da far sempbrare che ogni tradizione popolare possa essere cancellata o cambiata. Non è rimasto niente di intatto come il Palio, qualcosa pieno di una passione che è nel sangue, fino in fondo ai globuli”.

Il Palio del 16 agosto dedicato alla Madonna dell’Assunta

Venendo alla Carriera, è stata la contrada dell’Onda col fantino Sebastiano Murtas, detto Grandine, sul cavallo Canarinu a vincere la prova generale del giorno di Ferragosto. Prova preceduta come da tradizione dalla sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo. Mentre la provacci della mattina del 16 agosto – sesta e ultima prima della corsa – ha visto primo il Leocorno con il cavallo Zentiles e il fantino Elias Mannucci detto Turbine

Alle ore 19 si terrà così la carriera in piazza in cui le 10 contrade si contenderanno il Drappellone realizzato dall’artista Riccardo Guasco. In programma sin dalle prime ore del pomeriggio, di nuovo i carabinieri a cavallo e il Corteo storico. Poi lo scoppio del mortaretto annuncerà l’ingresso dei cavalli e dei fantini. Il mossiere è Renato Bircolotti.