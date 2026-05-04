Aperto il bando del Servizio civile regionale per 2.400 giovani toscani tra 19 e 29 anni

È aperto il nuovo bando della Regione Toscana per il Servizio civile regionale, per 2.396 giovani residenti, domiciliati o soggiornanti in Toscana, ragazze e ragazzi tra i 18 e i 29 anni, disoccupati, inattivi o studenti, che verranno selezionati per partecipare ai progetti.

Per il presidente della Regione, Eugenio Giani, si tratta di un’esperienza “che potrà valere e essere considerata nelle prospettive del lavoro futuro”.

La durata del servizio civile regionale è di 12 mesi. Ai giovani avviati al servizio spetta un assegno mensile pari a 507 euro quale contributo per lo svolgimento del servizio.

Il bando è finanziato dal Programma regionale (Pr) del Fondo sociale europeo plus (Fse+) 2021-2027, in particolare con le risorse assegnate alla priorità “Occupazione giovanile”, e rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

I progetti proposti su tutto il territorio regionale sono 399 e abbracciano i più vari ambiti: dal sociale, alla cultura, fino ai servizi. Le domande potranno essere presentate fino alle 12 del 10 giugno 2026 soltanto online.

“Sono stati tanti gli enti che hanno deciso di fare di fare domanda, segno di un interesse vivo per questa opportunità, siamo veramente felici di poter rimettere in campo questo avviso”, ha affermato l’assessora regionale Alessandra Nardini. “Per noi il Servizio civile regionale – ha aggiunto – è un momento importantissimo perché ci consente di far vivere alle ragazze e ai ragazzi un’esperienza di volontariato, di partecipazione attiva alla società, e promuove i valori della non discriminazione e della pace, della solidarietà. Questo per noi è fondamentale, a maggior ragione in una fase storica come quella che purtroppo stiamo vivendo”.