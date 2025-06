“Apriti Cinema”, arena estiva dell’Estate fiorentina, sbarca in piazza Pitti

Apriti Cinema 2025

Uno degli eventi culturali più attesi nell’Estate fiorentina, l’arena “Apriti Cinema”

Tra gli appuntamenti più attesi dell’Estate Fiorentina del Comune di Firenze, l’arena cinematografica “Apriti Cinema”, che quest’anno si terrà dal 16 giugno al 27 luglio, con spettacoli serali alle 21.45, ad ingresso gratuito. Novità di quest’anno, la location che ospiterà l’arena: la magnifica piazza De’ Pitti, prospiciente lo storico palazzo Pitti che fu residenza dei Medici e reggia della casa Savoia, oggi meta dei tanti turisti che arrivano a Firenze da ogni angolo del pianeta. Una nuova location per un’offerta di film sempre più ricca di proposte e con una platea sempre più accogliente. Ad organizzare il cinema sotto le stelle di “Apriti Cinema”, l’Associazione Quelli dell’Alfieri, con la programmazione a cura del Cinema La Compagnia di Firenze (Fondazione Sistema Toscana).

Gli higtlights del programma di “Apriti Cinema” 2025

Come di consueto, tanti i titoli che provengono dai festival internazionali della “50 Giorni di Cinema a Firenze”, come quelli delle rassegne “Le notti di mezza estate” de Lo Schermo dell’arte, “Storie che accadono sulla terra” del festival dei Popoli e “Summer Edit” del Middle East Now. Grande attesa del pubblico per l’incontro dal vivo con Leonardo Pieraccioni, che interverrà in occasione della proiezione de I Laureati (16 giugno), a trent’anni dall’uscita in sala. In anteprima i documentari Mimo – Portrait of a Modern Mimo, di Tara Vessali e Il magnifico. In ricordo di Massimo Sarchielli, di Cecilia Muzzi. Spazio al cinema in rapporto con la scuola, con l’evento a cura del programma regionale Lanterne Magiche – FST, che porta all’arena il Premio Carabba e con la serata sull’educazione affettiva, a ottant’anni dalla fondazione della Scuola-Città Pestalozzi di Firenze. Le Gallerie degli Uffizi saranno presenti con una mini-rassegna di quattro film, dedicati al rapporto dell’uomo con l’arte. Quest’anno il Premio Fiesole ai Maestri del Cinema, proporrà un evento all’interno dell’arena dedicato al regista premiato, Luca Guadagnino, in attesa della premiazione che si terrà ad ottobre. Il programma di tutta la rassegna è sul sito www.cinemalacompagnia.it

“Apriti Cinema” si tiene nel segno della collaborazione tra le istituzioni e le realtà territoriali

“Una bella novità per la nostra città, l’arena cinematografica estiva si sposta in piazza Pitti, un luogo a cui teniamo molto e che vogliamo far vivere sempre di più, a partire da questa rassegna così ricca di proposte”. – ha detto la sindaca Sara Funaro – “Partner importanti e tanti ospiti d’eccezione, a partire da Leonardo Pieraccioni, con i trent’anni dall’uscita in sala de ‘I Laureati’, caratterizzano quest’edizione di ‘Apriti Cinema’, e poi tante altre opportunità per scoprire o riscoprire pellicole e registi interessanti”.

Il direttore degli Uffizi Simone Verde ha dichiarato: “Abbiamo fortemente voluto che la nuova collocazione della dell’arena fosse in piazza Pitti, un po’ per evitare di continuare ad ingombrare il piazzale degli Uffizi con altre transenne e poi perché è un modo di far scoprire ancora di più alla città la bellezza di quel di quel segmento di centro storico che è l’Oltrarno e Palazzo Pitti, uno dei luoghi magnifici di Firenze. Anche quest’anno salutiamo con enorme soddisfazione e con piacere ludico e intellettuale questa collaborazione: agli Uffizi la scelta è sempre quella di proporre film che non siano soltanto narrativi, ma che si propongano e siano cinematograficamente concepiti come vere e proprie opere d’arte”.

“Apriti Cinema è un cinema all’aperto e al tempo stesso un cinema che si apre sempre di più alla cittadinanza” – afferma il presidente di Fondazione Sistema Toscana, Iacopo Di Passio – “nel segno di una proposta culturale di qualità, in continuità con ciò che viene fatto al cinema La Compagnia, con la “50 Giorni di Cinema a Firenze” e con la programmazione autunnale, che vede anche una compartecipazione e collaborazione molto importante tra le istituzioni. Apriti Cinema diventa così lo spaccato estivo di questa dimensione, in cui Firenze e la Toscana diventano attrattori culturali, per il cinema deputato alla sala e non solo”.

“Siamo entusiasti per questa nuova sfida che vede il cinema sbarcare in piazza Pitti” – afferma Lorenzo Luzzetti, dell’associazione Quelli dell’Alfieri. “Lo schermo sarà quattro metri per quattro e sarà addossato al lato sinistro dello storico Palazzo de’ Pitti, in prossimità del Rondó di Bacco, visibile da una platea che comprende centoottanta sedute. Un allestimento non invasivo, che permette di godere la piazza a tutti. Apriti Cinema, in questa nuova location, diventa un’iniziativa itinerante, che porta a vivere le piazze storiche da cittadini e turisti: dopo le primissime edizioni in piazza Santissima Annunziata, ci siamo trasferiti al piazzale Uffizi e ora l’arena cinema andrà a rivitalizzare piazza Pitti nelle ore serali”.