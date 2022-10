A Lucca cento artigiani protagonisti di Fashion in Flair

Villa Bottini a Lucca

Oltre cento espositori con le loro creazioni da tutta Italia saranno i protagonisti della 12esima edizione di Fashion in Flair, la mostra mercato dell’artigianato Made in Italy che torna a Lucca dal 14 al 16 ottobre nella cornice della storica Villa Bottini.

Creazioni artigianali e street food

La manifestazione, da anni appuntamento fisso nel calendario degli eventi lucchesi, è pensata per un pubblico curioso e amante del fatto a mano italiano, un momento per scoprire eccellenze artigianali che spaziano dalla moda uomo, donna e per bambino ai gioielli fino all’arredo per la casa. Fashion in Flair, nato da un’idea di Ilaria Mari ha avuto negli anni una escalation di consensi di pubblico e di partecipanti espositori fino ad arrivare ad accogliere artigiani provenienti da tutto il paese, selezionato per le loro capacità creative.

Per rendere piacevoli le tre giornate di kermesse, la manifestazione propone anche un programma di esibizioni musicali dei docenti della scuola di Lucca Jam Academy-Accademia di Musica Moderna e la mostra di pittura dell’Accademia di disegno di Lucca, dove gli allievi esporranno negli ambienti delle Cantine, le loro opere ispirate agli espositori artigiani della scorsa edizione. Inoltre sarà possibile godere delle proposte di street food in giardino e degli ottimi aperitivi e degustazione di vini in orario pre serale.

In arrivo l’edizione di Natale

Un weekend pieno di shopping, moda, divertimento e cultura; un appuntamento autunnale atteso non solo dai cittadini lucchesi, ma anche dai molti turisti presenti in città.

“È un 2022 molto importante per la manifestazione – afferma la direttrice artistica Ilaria Mari – che per la prima volta ha visto lo svolgimento di due edizioni a primavera: la prima a Lucca a Villa Bottini, alla fine di aprile, e la seconda a Firenze, alla fine di maggio alle Serre Torrigiani.”



Ma la vera novità di quest’anno sarà la prima edizione di Natale di Fashion in Flair. Due date interamente dedicate allo shopping e ai regali natalizi, in programma sabato 3 e domenica 4 dicembre, negli spazi della Ex Cavallerizza a Lucca.