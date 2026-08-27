Bravìo delle Botti 2026 la sfida si tinge di rosa: per la prima volta spingono le donne

Bravìo delle Botti

Il Bravìo delle Botti 2026 entra nella fase decisiva e Montepulciano si prepara al momento più atteso della manifestazione: la corsa di domenica, quando le otto Contrade si sfideranno lungo il percorso del centro storico fino a Piazza Grande.

Ma la novità più significativa di queste prime giornate è stato un momento destinato a segnare una nuova pagina nella storia del Bravìo: per la prima volta una staffetta tutta al femminile, composta dalle Dame della Botte delle otto Contrade, ha spinto una botte lungo l’intero percorso della manifestazione, fino a Piazza Grande.

Un’iniziativa inedita e particolarmente significativa, perché le protagoniste non hanno gareggiato separate dai colori di appartenenza. Le coppie sono state infatti formate mescolando le diverse Contrade, trasformando la prova in un simbolo di condivisione e comunità.

La competizione ha lasciato per una sera spazio a un gesto collettivo capace di mettere in primo piano ciò che accomuna tutte le anime del Bravìo: la passione per la manifestazione e per Montepulciano.

Il Corteo dei Ceri e la gran finale domenica

Prima della corsa finale il calendario propone un altro degli appuntamenti più solenni e spettacolari della settimana. Giovedì 27 agosto, dalle 21, il Corteo dei Ceri attraverserà in notturna il centro storico di Montepulciano, dalla Colonna del Marzocco fino a Piazza Grande.

Le otto Contrade sfileranno nel tradizionale Corteo Storico per arrivare alla tradizionale offerta dei Ceri in onore di San Giovanni Decollato, patrono della città.

Un appuntamento particolarmente atteso quest’anno perché sarà finalmente possibile assistere anche allo spettacolo prodotto dal Magistrato delle Contrade e dal Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Montepulciano, rimasto lo scorso anno nel cassetto a causa del maltempo.

Lo spettacolo sarà accompagnato da musiche originali firmate da Brando Calibè, giovane contradaiolo e componente del GST, e da Paul Max Edlin, musicista di fama internazionale che ha scelto Montepulciano come sua città d’adozione.

Dopo le ultime prove in programma mercoledì 26 e venerdì 28 agosto, l’attenzione sarà tutta concentrata sulla finale di domenica, quando le otto Contrade si contenderanno il Bravìo delle Botti 2026.

Le cucine e le taverne restano aperte con i piatti della tradizione, musica e feste, accompagnando cittadini e visitatori verso il momento culminante: la grande corsa che domenica decreterà la Contrada vincitrice del Bravìo delle Botti 2026.