Bright Night, 90 iniziative a Siena: un giro del mondo attraverso laboratori, musica e passeggiate

Più di 90 le iniziative organizzato dall’Università di Siena per la Notte delle ricercatrici e dei ricercatori in programma il 30 settembre in tutta Europa. Si parte alle 15 in rettorato con la cerimonia del PHD Graduation Day, un momento di celebrazione per i dottori di ricerca dell’Ateneo che hanno conseguito il titolo durante l’ultimo anno. Da qui partiranno tutte le attività in programma: dimostrazioni, esperimenti, laboratori, micro-conferenze, giochi, visite guidate e appuntamenti musicali.

Bright-Night 2022 sarà l’occasione per presentare i progetti di ricerca in tutti i campi della scienza e del sapere, con un focus specifico sulla sostenibilità e sulle sfide sociali, attraverso un programma ricco e inclusivo di eventi aperti al pubblico, con le ricercatrici ed i ricercatori che animeranno le iniziative, pensate per un pubblico di tutte le età.

A Siena le atività si terranno in molte sedi sparse per la città: palazzo del Rettorato, Logge del Papa, Santa Chiara Lab, Prato di Sant’Agostino, sede San Francesco, sede Mattioli, Orto Botanico, sede Sperandie, sede San Niccolò, Biblioteca Fieravecchia, Sinagoga di Siena, Accademia dei Fisiocritici e piazza Postierla. Nell’Aula Magna del Rettorato alle ore 17.30, con Franco Malerba, il primo astronauta italiano, parlerà sul tema “New Space Economy: un momento di trasformazione dal governo e dalla difesa ai servizi commerciali e all’imprenditoria privata”. L’evento è in collaborazione con l’Associazione Tour4EU.

Gli appuntamenti dell’Università di Siena si terranno, oltre che a Siena, anche ad Arezzo, Grosseto e San Giovanni Valdarno. Gli eventi ad Arezzo si terranno presso il campus universitario del Pionta (viale Cittadini); a Grosseto presso il Giardino dell’Archeologia, Museo Lab, il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma; mentre a San Giovanni Valdarno si terranno in piazza Cavour e al Centro di Geotecnologie.

Notte di musica a Siena

Alle 20, alla Fortezza Medicea, è previsto l’appuntamento musicale con DJ Ralf che animerà un dj set. La performance sarà preceduta dal set del Dj senese Antonio Marki. Un altro appuntamento musicale è previsto, con inizio alle ore 21, dall’altra parte della città al Prato di Sant’Agostino. Ad esibirti sarà la band “Gli Amici di Pippo”, tribute band di Fabrizio De André.

Prima, il 29 settembre alle ore 21, si terrà il concerto di Isotta. Con il suo “Romantic Tour 2022” scalderà l’atmosfera in preparazione al giorno successivo. Un Pre Bright-Night di eccellenza, durante il quale la cantautrice senese, vincitrice del premio “Bianca D’Aponte 2021” e del premio della critica “Musicultura 2022”, presenterà il suo album di esordio. Il concerto si terrà in Fortezza Medicea.

Il programma dell’Università per stranieri

Tante le iniziative e le esperienze organizzate per approfondire diverse lingue e culture, l’utilizzo e le possibilità offerte dalle nuove tecnologie. Tutto questo attraverso giochi, dimostrazioni, proiezioni, contest e laboratori che si terranno nel Tartarugone di Piazza del Mercato. Sarà inoltre organizzata una passeggiata ambientale nel Chianti Senese e la visita guidata al Museo del Paesaggio di Castelnuovo Berardenga (SI). A chiusura della giornata un concerto jazz organizzato in collaborazione con l’associazione Siena Jazz. Ecco il programma.

Tra gli eventi, da segnalare, “Siena in leichte sprache”, un sistema di redazione testi utilizzato nella lingua tedesca che li rende più facili da leggere e da capire e che può rappresentare un valido strumento per persone con difficoltà di lettura/scrittura, ma anche per persone che si approcciano allo studio della lingua tedesca. Verrà anche proposto un breve itinerario turistico alla scoperta di Siena utilizzando questo particolare linguaggio semplificato.

In francese, verranno presentati giochi con lo smartphone per scoprire lessico ed espressioni idiomatiche legate a salute, innovazione tecnologica, difesa dell’ambiente e patrimonio. La cultura giapponese verrà affrontata attraverso i manga, con un focus sulla salute e in particolare la pandemia. Nella comunicazione sociale giapponese, infatti, da tempo si registra un utilizzo del manga come modalità “utente friendly” per la diffusione di contenuti di interesse sociale, in particolare per quanto riguarda le questioni relative all’educazione alla salute verso i giovani.

Attenzione anche alla cultura russa, allo scopo di diffondere la conoscenza di alcuni importanti esponenti legati all’Italia attraverso la proiezione e il commento di materiali audiovisivi. Per i più piccoli si prevedono giochi, letture animate e teatralizzate (Kamishibai) di favole illustrate da celebri artisti russi e la proiezione di brevi cartoni animati sottotitolati in lingua italiana.

L’aspetto enogastronomico verrà affrontato attraverso la cultura iberica: attraverso quiz digitali e giochi interattivi, testi letterari e pittorici, proiezioni di sequenze di film o serie tv, i partecipanti all’evento potranno entrare in contatto con i segreti e i lessici specifici dell’arte culinaria della penisola iberica e dell’America Latina.

Previsti anche laboratori sulla lingua portoghese e il meccanismo di scrittura cinese. La tradizione coreana verrà affrontata con un laboratorio pratico con la carta hanji, una carta tradizionale coreana nota per il restauro di libri antichi grazie alla sua eccezionale capacità di durare oltre mille anni.

Approfondimento anche sui “meme” e sulla lettura critica dell’universo testuale del web 2.0: tramite esempi raccolti dal web si cercherà di individuare le costanti e le innovazioni – linguistiche oppure visive – del processo memetico digitale.

Due i contest in programma. “Iolapensocosì”, per insegnare agli adolescenti a discutere in classe in maniera civile e documentata su argomenti controversi. Poi le storie di DiMMi (acronimo di Diari Multimediali Migranti) attraverso la tecnologia della realtà aumentata: il concorso raccoglie dal 2012 testimonianze di persone di origine o provenienza straniera che vivono o hanno transitato in Italia e nella Repubblica di San Marino.

In collaborazione con l’Amministrazione comunale di Castelnuovo Berardenga (Siena) e la Fattoria di Fèlsina, l’Università per Stranieri di Siena propone un’iniziativa sul patrimonio paesaggistico, architettonico e artistico del Chianti senese che prevede una passeggiata con guida ambientale seguita da una visita al Museo del Paesaggio di Castelnuovo Berardenga.

A fine giornata, in collaborazione con l’Associazione Siena Jazz, concerto del “Guglielmo Santimone Trio” che eseguirà un repertorio di standards della tradizione jazz e alcuni brani originali.