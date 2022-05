Il software che sa leggere le emozioni: a Firenze nasce la start up dei giovani filosofi

Team Aeffective

Un’idea nata tra i banchi del dipartimenti di filosofia dell’Università di Firenze, diventata una start up che sfrutta l‘intelligenza artificiale per capire le emozioni legate alla lettura di un testo o alle caratteristiche di un prodotto. Si chiama Quon ed è un software che scopre se un potenziale cliente è interessato o meno, se ha fretta o è arrabbiato. A crearlo sono giovani filosofi – il fondatore ha 32 anni – che mettono in campo le loro conoscenze linguistiche e semantiche per guardare oltre il semplice marketing: ecco che nel 2019 nasce Aeffective srl.

Il software che decifra gli atteggiamenti e va oltre le opinioni

Oggi i soci sono dodici. L’idea è basata sulla sentiment analysis: un processo di analisi semantica che, attraverso l’intelligenza artificiale, consente di analizzare testi per scoprire se all’interno ci sono opinioni positive e negative. E qui entra in gioco la filosofia. Goffredo Guidi è tra i fondatori e la spiega così: “Attraverso il nostro background di conoscenze noi andiamo oltre il sentiment. Il nostro software infatti non dice solo se la persona sta esprimendo una opinione negativa o positiva. Ci dice pure se esprime un’emozione e, più in generale, quali sono i suoi atteggiamenti. Faccio un esempio: siamo in grado di capire se il consumatore è fedele o occasionale. Questo diventa un valore aggiunto per le aziende”.

Le applicazioni: dal customer care al turismo

Negli ultimi mesi i filosofi sono andati oltre, esplorando più settori, e hanno creato anche altri software, come il Qcare che serve solo per il customer care delle aziende: “In pratica riusciamo a capire quali sono le richieste più urgenti dei clienti – afferma Guidi -. E capiamo se un cliente è arrabbiato o ha fretta, ad esempio”. Esiste poi un software in ambito turistico, Qtourism: “In questo caso si parla di recensioni di alberghi e ristoranti. Le aziende, che devono riposizionarsi dopo il Covid, ci cercano perché sapere cosa pensano i clienti è importante”.

La candidatura al premio “Primavera d’Impresa”

La startup è candidata per l’edizione 2022 di “Primavera d’impresa”, il premio alla creatività e all’innovazione imprenditoriale promosso dalla cooperativa Crisis. Le iscrizioni al concorso sono aperte fino al 30 maggio. L’evento conclusivo si terrà, in presenza, il 14 e 15 giugno al Palazzo Congressi di piazza Adua, a Firenze: ad oggi la rete di “Primavera d’impresa” conta 580 aziende rappresentative di tutte le province toscane, più il 5% di aziende fuori regione.