Internet Festival 2022, i volti della rivoluzione digitale tra ricerca, cinema e libri

T-Tour a Internet Festival (Complesso delle Benedettine a Pisa)

Cultura per combattare l’analfabetismo digitale, un viaggio attraverso il cinema che dalle periferie delle città sconfina nel Metaverso e poi libri, tanti libri, che raccontano la realtà amplificata dal web. C’è anche tutto questo nel programma di Internet Festival 2022 (a Pisa dal 6 al 9 ottobre) che in questa edizione numero 12 segue un unico filo conduttore: l’imperfezione.

T-tour: nuove traiettorie educative per giovani e docenti

Oltre 100 gli appuntamenti, tra laboratori, workshop, conferenze interattive, spettacoli e mostre – previsti sia in presenza (tra giovedì 6 e sabato 8 ottobre) sia online (dal 10 ottobre al 10 novembre) – che tracciano un programma di percorsi educativi e formativi destinati a studenti di tutte le età. Una mappa per orientarsi nello sconfinato mondo della rete e della tecnologia, senza perdere di vista la fantasia, la curiosità, ma anche gli errori. Quelli delle macchine, che a volte finiscono per aprire nuovi orizzonti di ricerca, ma anche quelli umani che rispecchiano una complessità di pensieri e connessioni che raccontano la ricchezza dell’essere umano. Varie le sedi che ospiteranno i T-Tour: Le Benedettine, Logge dei Banchi, l’area CNR, la Camera di Commercio, il Cinema Arsenale, la RJC Soft. Sono previsti anche 11 corsi per docenti (2 in presenza, 3 in formato ibrido e 6 online), con certificato rilasciato dal MUR ai fini della formazione obbligatoria dei docenti.

Prima tappa dei T-Tour di IF2022 il Cyberpark, un percorso ludico didattico allestito al CNR e dedicato alla sicurezza informatica. Poi il mondo del gaming: nel laboratorio Shakespeare in Pixel, agli studenti si chiederà di immaginare una riscrittura per videogame di Romeo e Giulietta attraverso alcune pratiche teatrali, mentre con Shakespeare Showdown, primo videogioco italiano ambientato nel multiverso shakespeariano.

Presenti anche workshop di Light Painting, la tecnica che sfrutta la tecnologia della macchina fotografica per creare opere d’arte dal vivo, e l’esperienza dell’Escape Room. Non mancheranno poi i percorsi formativi dedicati all’intelligenza artificiale, la robotica, i laboratori sulle blockchain, le criptovalute e quelli sul Design 4.0.

#IF2022 quest’anno ospita l’hackathon C(o)De – Challenge of Developers 2022 promosso dalla software house RJC Soft. Un contest per scoprire nuovi talenti nel settore informatico, destinato a ragazze e ragazzi dai 16 e i 26 anni: i gruppi in gara, composti da 2 a 4 membri, dovranno sostenere una prova di qualificazione online, e arrivare poi alla sfida finale che si svolgerà in presenza a Pisa. In palio un montepremi di cinquemila euro.

Ai millennials e alla GenZ è dedicato l’incontro I Giovani e la rete, imperfezioni e perfettibilità che vedrà tra gli ospiti alcuni volti noti del mondo social come Wikipedro, Leila Belhadj Mohamed, Paolo Atzeni, Stefano Quaglierini e Diletta Bellotti. Un dialogo a più voci per parlare di come la rete possa essere un luogo per confrontarsi ed esprimere le proprie aspirazioni e attitudini. A condurre l’incontro Bernard Dika, consigliere del presidente Giani per le politiche giovanili, (giovedì 6, ore 11, Centro Congressi Le Benedettine).

Le nuove frontiere del cinema

Un programma di appuntamenti, tra incontri, proiezioni e masterclass, che esplora quattro differenti modi di essere e fare cinema: Metaverso, magia, irreale, periferia.

Ecco alcune “perle” del programma. A inaugurare la serie di incontri, giovedì 6, l’incontro Dal Grande Fratello orwelliano al Metaverso con protagonista il regista Michael Radford che dialogherà (in collegamento) con Antonio Capellupo. Venerdì 7, doppia proiezione di Un bel niente, un film di Davide Barbafiera e I Sacchi di Sabbia, con gli attori in detenzione della Scuola di Teatro della Casa Circondariale Don Bosco. Un progetto cinematografico che unisce arte e politiche sociali.

Sabato 8, riflettori puntati su Francesca Mannocchi attesa ospite di Un mondo imperfetto: si può raccontare? Intervistata da Claudia Vago e Antonio Capellupo, la giornalista e autrice più rappresentativa del reportage italiano oggi, parlerà della sua esperienza in prima linea e di come, nell’era dei social media, sia diventato fondamentale il momento della scelta delle immagini nella realizzazione di film documentari.

Domenica 9, arrivano a IF2022 il regista Phaim Bhuiyan, protagonista dell’incontro 50% bangla, 50% italiano e 100% di Torpigna: “Bangla” dal Cinema alla Serie Tv e il musicista Eugenio Cesaro, frontman degli “Eugenio in via di Gioia”, che presenterà la web serie green “Intorno al Futuro” nell’evento A caccia delle start-up socialmente innovative (ore 21-23).

I libri all’Internet Festival

La sezione si chiama Book(e)Book di IF2022. Un programma di incontri che propongono nuovi punti di vista sull’apparente ossimoro dell’imperfezione tecnologica e che vogliono far riflettere sulla necessità del “fattore umano” nell’alchimia tra scienza e tecnologia. Saggi e romanzi che parlano di social media e gender, inclusività e adolescenza, filosofia e innovazione, ma anche della minaccia di un conflitto mondiale e del sogno di tornare sulla Luna.

Tra gli ospiti: Maura Gancitano, Andrea Colamedici, Corinna De Cesare, Gabriella Greison, Massimo Mantellini, Giuseppe Remuzzi, Emilio Mola, Filippo Ceccarelli, Caterina e Giovanni Maria Flick, Cosimo Accoto.

Gli incontri, realizzati in collaborazione con le librerie Feltrinelli, Ghibellina, Tra Le Righe, L’Orsa Minore, Pellegrini, Giunti al Punto, Fogola, Blu Book, Erasmus, Gli Anni in Tasca e con l’Associazione VivaVoce, proseguiranno dopo la conclusione del festival con quattro appuntamenti in programma: venerdì 21 e 28 ottobre e venerdì 4 e 11 novembre.