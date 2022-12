I 142 migranti della nave Life Support sbarcati a Livorno: già collocati tutti i minori

Migranti a Livorno

Scortata da una motovedetta della Capitaneria, la “Life Support”, nave ong con 142 migranti a bordo, intorno alle 5 della mattina ha fatto il suo ingresso nel porto di Livorno, per attraccare alla banchina 75 dove sono cominciate le operazioni di sbarco.

E’ salito sulla nave il personale dell’Ufficio di sanità marittima e di frontiera per i primi accertamenti sanitari e anche per i primi contatti col medico di bordo che ha già assistito e visitato i migranti durante la navigazione.

L’area dedicata a Life Support è presidiata dalle forze dell’ordine. Il prefetto Paolo D’Attilio è in porto.

I migranti sono stati divisi in gruppi e scenderanno nove alla volta, prima i bambini e le donne. Il percorso è il seguente: riconoscimento, generalità, check sanitario e poi assistenza con cibo e abiti

A bordo in tutto 142 naufraghi. I migranti sono disidratati, c’è qualche caso di scabbia da verificare. Ci sono cinque donne, due con bambini molto piccoli e una donna in cinta di sette mesi. Sono 30 i minori che viaggiano non accompagnati. Ma in generale le condizioni di salute sono buone. Il personale medico sta verificando eventuali casi di positività al Covid.

Rossella Miccio presidente di Emergency ha dichiarato “Sono persone che scappano da violenze, devastazioni e luoghi guerra, siamo felici che finalmente tocchino terra. Il porto di Livorno non è vicino, ma l’importante è essere riusciti a portarli in salvo. Questa è la prima missione in cui una nave di Emergency attracca in un porto italiano”.

L’assessora regionale alla Protezione civile per la Toscana, Monia Monni ha riferito che “Le condizioni di salute sono generalmente buone. Ci sono casi di scabbia, che un paziente ha bisogno di immediato soccorso e per questo sarà immediatamente portato in ospedale. Fanno tutti i tamponi Covid. Ci sono minori non accompagnati che già hanno trovato ospitalità in strutture ricettive in Toscana. Gli altri a bordo saranno, come noto, smistati tra regioni italiane diverse”.

“Abbiamo messo in campo un percorso dedicato alle donne con bimbi molto piccoli. Ci sarà un ginecologo e verrà fornito servizio di supporto psicologico – ha aggiunto- Abbiamo provato a tenere insieme il sistema di efficienza della protezione civile con un po’ di umanità. Ci dicono che il viaggio è stato impegnativo ed estenuante, reso più lungo dalla scelta del Governo di assegnare lo sbarco al porto di Livorno. C’è stato un dispiegamento di forze da parte di tutti i dipartimenti civili e regionali molto intenso. Abbiamo montato il campo in pochissime ore. Oltre 70 persone stanno lavorando, tra volontari e personale sanitario. Per noi è la prima volta che ci troviamo ad affrontare questa situazione. Come sapete il porto di Livorno non è certamente il più vicino rispetto alle rotte migratorie. Abbiamo dato segnale di apertura, solidarietà e competenza. La Toscana ha fatto la sua parte”.

Il destino dei migranti sbarcati a Livorno

La Toscana si farà carico di tutti i 22 minori arrivati questa mattina. Quattro di loro resteranno a Livorno, mentre 18 saranno accolti a Piombino nel Cas (il Centro di accoglienza straordinario) fatto predisporre dal prefetto di Livorno.

I migranti adulti saranno ripartiti in Italia centrale: 40 in Liguria, 40 nelle Marche e 36 in Abruzzo e 36 in Molise, lo ha dichiarato il prefetto di Livorno Paolo D’Attilio.

“Mi preme sottolineare – ha detto l’assessora Spinelli – che, nonostante le inevitabili difficoltà, la gestione di questi arrivi si sta rivelando molto positiva. Ciò è stato possibile perché si è mossa quella che si sta rivelando come una straordinaria macchina organizzativa che ha visto una relazione efficace tra tutte le istituzioni coinvolte, con il coordinamento della Prefettura, a partire dalla struttura della Protezione civile regionale insieme alle associazioni del volontariato, Anpass, Misericordie, Croce Rossa. Decisivo il contributo fornito dal personale medico che ha effettuato le visite di prima accoglienza e quello della Questura. Anche la città di Livorno ha mostrato il suo volto solidale e accogliente, anche attraverso i tanti volontari che da stamani all’alba sono stati qui con noi ad attendere l’attracco della nave”.

L’arrivo della seconda nave, la Sea Eye 4, è atteso per domattina intorno alle 8. Le amministratrici regionali e la colonna della Protezione civile regionale sono pronte a gestire i nuovi arrivi riproponendo il lavoro di squadra che ha dato oggi ottimi frutti.

Da sottolineare che tutte le strutture toscane che si occupano di minori e che hanno posti disponibili sono pronte ad accogliere ulteriori arrivi. Per domani ne sono attesi almeno altri dodici.

Attivata la colonna mobile della protezione civile

La Protezione civile della Regione Toscana si sta adoperando fin dalla notte scorsa a supporto della Prefettura per lo sbarco nel porto di Livorno delle navi Ong con migranti a bordo.

E’ stata attivata la Colonna mobile regionale per l’installazione, direttamente sul molo del porto, del Presidio medico avanzato della funzione sanità-maxiemergenze, e di una serie di strutture a supporto della Questura e della Prefettura per l’identificazione e lo smistamento dei migranti sbarcati.

L’operazione è stata condotta con il supporto di Misericordie, Cri, Anpas e Vab, e con la collaborazione del Volontariato locale gestito dal Comune di Livorno.

Il Presidio medico avanzato si compone di una tenda principale dedicata al triage dei migranti sbarcati, con annessi sala per “codici rossi” e area pediatria, oltre che due strutture separate per l’isolamento dei casi clinici più complessi e potenzialmente contagiosi.

La parte di supporto logistico si compone invece di 4 tende principali, a supporto delle procedure di riconoscimento effettuate dalla Questura, e per dare il necessario aiuto materiale e psicologico ai migranti. La Sala operativa mobile e una unità di Svs per la gestione del vettovagliamento completano il quadro delle installazioni, oltre a strutture logistiche specifiche per la distribuzione degli abiti e per le funzioni di servizio.

In termini di risorse umane, la Regione Toscana, oltre ai funzionari della Direzione difesa del suolo e Protezione civile, ha schierato oltre 70 volontari delle varie associazioni, impegnati sia nel presidio medico che nel supporto logistico all’operazione.