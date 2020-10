Giani passa il testimone a Mazzeo: nuovo presidente del consiglio regionale

Antonio Mazzeo

L’inno di Mameli ha aperto la prima seduta del nuovo consiglio regionale toscano di Eugenio Giani.

Un consiglio che si è tenuto per metà in presenza e per metà in remoto. Previsto alle 15, poi slittato alle 16, solo alle 17,38 è ufficialmente iniziata la seduta. Il motivo del ritardo il mancato accordo sul successore di Giani alla guida dell’assemblea. Alla terza votazione, con 36 voti favorevoli, è stato eletto nuovo presidente del consiglio della regione Toscana, Antonio Mazzeo che sarà affiancato, in qualità di vice presidenti, da Stefano Scaramelli (Iv) per la maggioranza e Marco Casucci (Lega) per l’opposizione. Nato a Potenza ma pisano d’adozione, Mazzeo ha lavorato nel campo delle start-up nel settore delle energie rinnovabili e della sanità.

Ha citato Don Milani in chiusura del suo primo discorso in aula, ha fatto un appello alla coesione e ha indicato la sobrietà dei costi della politica e la condivisione delle scelte tra maggioranza e opposizione i pilastri di quella che sarà la sua legislatura.

Il primo consiglio regionale

Quello che si è insediato oggi in via Cavour è un consiglio con molti volti noti e alcuni nuovi. Tra i nuovi, per citarne uno su tutti, Jacopo Melio, attivista per i diritti civili che nel 2018 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica per il suo impegno alla causa dell’abbattimento delle barriere architettoniche soprattutto sui messi di trasporto, è nota la sua campagna #vorreiprendereiltreno. Oggi Melio ha partecipato alla seduta online, essendo un soggetto fragile limita al massimo le uscite, anche la sua campagna elettorale per le regionali è stata tutta da remoto ma ciò non gli ha impedito di fare incetta di voti nel collegio 1 di Firenze dove ha ottenuto 11.233 preferenze. Sarebbe stata alla prima esperienza in consiglio regionale anche Susanna Ceccardi, la sfidante della coalizione di centro destra di Eugenio Giani, ma la ex sindaca di Cascina ha dato le dimissioni per incompatibilità con la carica da europarlamentare. Il primo atto del nuovo consiglio è stata infatti la presa in atto delle sue dimissioni. Al suo posto della Ceccardi è entrato nella rosa dei 40 Alessandro Capecchi (Fratelli d’Italia), candidato a Pistoia, il più votato tra i non eletti nella coalizione di centro destra. Il partito di Salvini quindi perde un consigliere (ne ha otto) a vantaggio di Fratelli d’Italia che con Capecchi sale a cinque seggi. Due i consiglieri del Movimento Cinque Stelle, ventiquattro quelli della maggioranza di cui ventidue seggi al Pd, due a Italia Viva più il presidente Giani.

Tutti i consiglieri eletti:

Sono alla prima esperienza in consiglio regionale: Cristiano Bennucci (Pd), Vittorio Fantozzi (Fdi), Giovanni Galli (Lega), Marco Landi (Lega), Elena Meini (Lega), Jacopo Melio (Pd), Valentina Mercanti (Pd), Silvia Noferi (M5s), Anna Paris (Pd), Massimiliano Pescini (Pd), Diego Petrucci (Fdi), Mario Puppa (Pd), Francesco Torselli (Fdi), Elisa Tozzi (Lega), Andrea Ulmi (Lega), Gabriele Veneri (Fdi) e Alessandro Capecchi (Fdi) al posto di Susanna Ceccardi. Entrano anche l’ex assessore al welfare Andrea Vannucci (Pd) e l’ex vicesindaco di Firenze Cristina Giachi (Pd).

Tra le conferme della precedente legislatura ci sono Gianni Anselmi (Pd), Simone Bezzini (Pd), Ilaria Bugetti (Pd), Giacomo Bugliani (Pd), Lucia De Robertis (Pd), Leonardo Marras (Pd), Antonio Mazzeo (Pd), Monia Monni (Pd), Alessandra Nardini (Pd), Marco Niccolai (Pd), Francesco Gazzetti (Pd), Enrico Sostegni (Pd), Luciana Bartolini (Lega), Marco Casucci (Lega), Elisa Montemagni (Lega), Marco Stella (Fi), Irene Galletti (M5s) e Stefano Scaramelli (Iv). Dalla precedente Giunta regionale passando al consiglio, Federica Fratoni (Pd), ex assessore all’Ambiente, Stefania Saccardi (Iv), assessore al diritto alla Salute e Vincenzo Ceccarelli (Pd), ex assessore ai Trasporti.

Nell’ufficio di presidenza sono stati eletti come consiglieri segretari anche Diego Petrucci (Fdi) e Federica Fratoni (Pd)