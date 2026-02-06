Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Cultura/

Bruno Casini e Cricket’s Lullaby portano al Teatro della Limonaia “Tondelli Reading”

Sabato 7 febbraio sarà un vero e proprio happening dedicato allo scrittore emiliano nato in seguito alla 3a edizione rivista e ampliata del libro “Tondelli e la musica, colonne sonore per gli anni ’80” a cura di Bruno Casini

/ Redazione
Tondelli Reading

Sabato 7 febbraio alle ore 20.30 il Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino ospita “Tondelli Reading”, una serata a cura di Bruno Casini e i Cricket’s Lullaby. 

Sarà un vero e proprio happening dedicato allo scrittore emiliano nato in seguito alla 3a edizione rivista e ampliata del libro “Tondelli e la musica, colonne sonore per gli anni ’80″ a cura di Bruno Casini.

Pier Vittorio Tondelli e Cricket’s Lullaby è un binomio che ormai da tre anni accompagna il ciclo di letture dalle opere di Tondelli organizzate da Bruno Casini nell’ambito di Intercity Winter.

Per questa edizione i musicisti diventeranno attori/attrici e leggeranno un testo di Paolo Landi su Tondelli alla loro maniera di musicisti/artisti. Giacomo Aloigi, Sara Modesti e Stefano Magnaschi si confronteranno con un testo emozionale e commovente sugli ultimi giorni di vita di Tondelli.

Parteciperanno inoltre: Alessandro Agostinelli (giornalista e scrittore), Francesca Albano (Libreria Rinascita Ubik Sesto F.no), Sergio Bedessi (critico musicale), Fabrizio Berti e Giulia Nuti (Il Popolo del Blues – Controradio), Neri Fadigati (giornalista e Presidente Associazione Valle di Rimezzano), Giulia Focardi (giornalista), Luca Locati Luciani (Archivio Lgbtiq + Aldo Mieli Carrara), Dimitri Milopulos (regista), Barbara Pignotti (attrice), Alessandro Querci (musicista), Andrea Rega (attore), Sofia Meza Rojas (studentessa), Francesca Tofanari (critico teatrale e scrittrice), Riccardo Ventrella (musicista), Roberto Visconti (attore).

Tondelli ha compiuto 70 anni pochi mesi fa e questo appuntamento lo vuole raccontare e ricordare attraverso tutta la sua produzione letteraria ricca ed ancora estremamente contemporanea.

A più di 36 anni dal suo abbandono, Tondelli continua ad esercitare un’influenza sulle nuove generazioni. Tutti gli invitati a questo reading hanno scelto la sua vasta produzione, dai romanzi agli articoli, dai suoi saggi alle sue poetiche.

Ingresso gratuito su prenotazione

Tondelli e la musica

Informazioni sull’evento:

Tutti gli eventi nel calendario di

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Cultura / Costanza Baldini

A San Vincenzo nascerà un museo dedicato all'artista Giampaolo Talani

Il museo dovrebbe essere inaugurato nel 2028, a dieci anni dalla prematura scomparsa del pittore e scultore di fama internazionale nato a San Vincenzo

Cultura / Costanza Baldini

Giampaolo Talani il pittore degli "uomini con la valigia" nel vento di San Vincenzo

Giampaolo Talani è stato un pittore e scultore toscano di respiro internazionale, scomparso prematuramente nel 2018 e famoso per i suoi "uomini con la valigia" figure poetiche e romantiche che si muovono nelle spiagge che l’artista nato a San Vincenzo tanto amava

Cultura / Clara D'Acunto

Asta da record per Artemisia Gentileschi: l'autoritratto dipinto a Firenze venduto per 5,69 milioni di dollari

Christie's ha battuto all'asta a New York un raro dipinto dell'artista raffigurata nei panni di Santa Caterina d'Alessandria, raddoppiando le stime di partenza

Cultura

Carnevale di Viareggio al via: l'arte che ammonisce il mondo

Cultura

La satira incontra l’arte: torna il Carnevale di Viareggio 2026

Cultura

Viareggio, Saccardi alla Cittadella del Carnevale: "Qui visione del mondo e del futuro"

Cultura

Poesie inedite di Mario Luzi in mostra all'Archivio Bonsanti di Firenze

Cultura

"Più fundraising, più cultura", meeting sugli strumenti finanziari a sostegno dei progetti culturali

Cultura

Libri, Chiara Milani presenta a Firenze "Questa non è una guida a Bali"

I più popolari su intoscana

Ambiente / Ilaria Giannini

Il Parco della Maremma è un’oasi di biodiversità: quasi 8mila gli uccelli acquatici svernanti presenti

Innovazione / Redazione

Oli essenziali di limone e timo al posto degli antibiotici: dall’Università di Pisa la rivoluzione bio per gli allevamenti ittici

Made in Toscana / Raffaella Galamini

Tutela della biodiversità, Ferragamo in campo per preservare le razze bovine toscane

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.