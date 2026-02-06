Bruno Casini e Cricket’s Lullaby portano al Teatro della Limonaia “Tondelli Reading”

Tondelli Reading

Sabato 7 febbraio alle ore 20.30 il Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino ospita “Tondelli Reading”, una serata a cura di Bruno Casini e i Cricket’s Lullaby.

Sarà un vero e proprio happening dedicato allo scrittore emiliano nato in seguito alla 3a edizione rivista e ampliata del libro “Tondelli e la musica, colonne sonore per gli anni ’80″ a cura di Bruno Casini.

Pier Vittorio Tondelli e Cricket’s Lullaby è un binomio che ormai da tre anni accompagna il ciclo di letture dalle opere di Tondelli organizzate da Bruno Casini nell’ambito di Intercity Winter.

Per questa edizione i musicisti diventeranno attori/attrici e leggeranno un testo di Paolo Landi su Tondelli alla loro maniera di musicisti/artisti. Giacomo Aloigi, Sara Modesti e Stefano Magnaschi si confronteranno con un testo emozionale e commovente sugli ultimi giorni di vita di Tondelli.

Parteciperanno inoltre: Alessandro Agostinelli (giornalista e scrittore), Francesca Albano (Libreria Rinascita Ubik Sesto F.no), Sergio Bedessi (critico musicale), Fabrizio Berti e Giulia Nuti (Il Popolo del Blues – Controradio), Neri Fadigati (giornalista e Presidente Associazione Valle di Rimezzano), Giulia Focardi (giornalista), Luca Locati Luciani (Archivio Lgbtiq + Aldo Mieli Carrara), Dimitri Milopulos (regista), Barbara Pignotti (attrice), Alessandro Querci (musicista), Andrea Rega (attore), Sofia Meza Rojas (studentessa), Francesca Tofanari (critico teatrale e scrittrice), Riccardo Ventrella (musicista), Roberto Visconti (attore).

Tondelli ha compiuto 70 anni pochi mesi fa e questo appuntamento lo vuole raccontare e ricordare attraverso tutta la sua produzione letteraria ricca ed ancora estremamente contemporanea.

A più di 36 anni dal suo abbandono, Tondelli continua ad esercitare un’influenza sulle nuove generazioni. Tutti gli invitati a questo reading hanno scelto la sua vasta produzione, dai romanzi agli articoli, dai suoi saggi alle sue poetiche.

Ingresso gratuito su prenotazione