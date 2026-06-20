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Cicloturismo, la Regione premiata per la Costa degli Etruschi

Riconoscimento per i 347 km di viaggio sensoriale tra mare, borghi e le oasi inserite nel progetto “Il Senso del Silenzio” che si sviluppa in un percorso da Rosignano Marittimo a Piombino

/ Redazione
Mare della Costa degli Etruschi

Il gran tour Costa degli Etruschi premiato agli Oscar italiani  del Cicloturismo, il Green Road Award 2026. Venerdì 19 giugno a Sanremo, la Regione Toscana ha ricevuto il riconoscimento per i 347 km di viaggio sensoriale e intermodale tra mare, borghi e le oasi inserite nel progetto “Il Senso del Silenzio”, che si sviluppa in un percorso da Rosignano Marittimo a Piombino.

La Regione sale così per la terza volta sul podio del Green Road Award, dopo i riconoscimenti ottenuti in passato con il Grand Tour Val di Merse e la Ciclopedonale Puccini.

Green Award

A ritirare il premio David Barontini, assessore all’Ambiente della Regione Toscana, Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica. e Cristiano Pullini, assessore con deleghe al Turismo, agli eventi e alla promozione del territorio per il Comune di Castagneto Carducci.

Il valore del silenzio

La giuria, è questa la motivazione, ha riconosciuto il valore del tracciato presentato dalla Regione per la sua capacità di restituire al viaggiatore la quiete profonda e l’eredità culturale della civiltà etrusca, definita storicamente come la “civiltà del silenzio”. Nella valutazione degli esperti è emersa la facilità d’accesso ad una esperienza cicloturistica moderna e modulare e un’efficiente organizzazione territoriale lungo un percorso che comprende le oasi naturali dei Laghetti della Tufaia, della Pineta del Seggio, del Giardino Scornabecchi, dell’Anello del Bufalaio e del Parco di Camaiano.

“Questo premio – ha commentato l’assessore Barontini – interpreta perfettamente alcuni dei valori più profondi del cicloturismo: la capacità di immergersi nella natura, ascoltare i luoghi e vivere il paesaggio senza alterarne gli equilibri. È un riconoscimento che premia un territorio straordinario e il lavoro di squadra svolto da istituzioni, operatori turistici, associazioni e comunità locali”.

“Questa menzione speciale dedicata al tema del silenzio – nelle parole di Leonardo Marras, assessore all’Economia, turismo e agricoltura della Regione Toscana – premia una visione del turismo che guarda alla qualità dell’esperienza e al benessere delle persone. Il Grand Tour Costa degli Etruschi propone una Toscana da vivere con lentezza, attraversando paesaggi straordinari e comunità autentiche, mentre il progetto “Il Senso del Silenzio” valorizza luoghi dove la natura diventa occasione di ascolto, equilibrio e scoperta”.

Gli interventi sul percorso

L‘itinerario è stato interessato da importanti interventi che lo hanno reso più fruibile.

I lavori stradali e di messa in sicurezza del percorso, conclusi a marzo 2026, sono stati realizzati grazie ai fondi Pnrr del progetto Green Community Costa degli Etruschi.

Gli interventi hanno interessato la viabilità esistente, i tratti sterrati e l’integrazione con direttrici storiche come la Via Francigena e la Via Etrusca, lungo un itinerario che attraversa sedici borghi medievali e si inserisce in un contesto paesaggistico caratterizzato da scogliere, litorali sabbiosi, dune, boschi, oliveti ed attraversa aree archeologiche etrusche e romane.

 

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