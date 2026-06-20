Cicloturismo, la Regione premiata per la Costa degli Etruschi

Mare della Costa degli Etruschi

Il gran tour Costa degli Etruschi premiato agli Oscar italiani del Cicloturismo, il Green Road Award 2026. Venerdì 19 giugno a Sanremo, la Regione Toscana ha ricevuto il riconoscimento per i 347 km di viaggio sensoriale e intermodale tra mare, borghi e le oasi inserite nel progetto “Il Senso del Silenzio”, che si sviluppa in un percorso da Rosignano Marittimo a Piombino.

La Regione sale così per la terza volta sul podio del Green Road Award, dopo i riconoscimenti ottenuti in passato con il Grand Tour Val di Merse e la Ciclopedonale Puccini .

Green Award

A ritirare il premio David Barontini, assessore all’Ambiente della Regione Toscana, Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica. e Cristiano Pullini, assessore con deleghe al Turismo, agli eventi e alla promozione del territorio per il Comune di Castagneto Carducci.

Il valore del silenzio

La giuria, è questa la motivazione, ha riconosciuto il valore del tracciato presentato dalla Regione per la sua capacità di restituire al viaggiatore la quiete profonda e l’eredità culturale della civiltà etrusca, definita storicamente come la “civiltà del silenzio”. Nella valutazione degli esperti è emersa la facilità d’accesso ad una esperienza cicloturistica moderna e modulare e un’efficiente organizzazione territoriale lungo un percorso che comprende le oasi naturali dei Laghetti della Tufaia, della Pineta del Seggio, del Giardino Scornabecchi, dell’Anello del Bufalaio e del Parco di Camaiano.

“Questo premio – ha commentato l’assessore Barontini – interpreta perfettamente alcuni dei valori più profondi del cicloturismo: la capacità di immergersi nella natura, ascoltare i luoghi e vivere il paesaggio senza alterarne gli equilibri. È un riconoscimento che premia un territorio straordinario e il lavoro di squadra svolto da istituzioni, operatori turistici, associazioni e comunità locali”.

“Questa menzione speciale dedicata al tema del silenzio – nelle parole di Leonardo Marras, assessore all’Economia, turismo e agricoltura della Regione Toscana – premia una visione del turismo che guarda alla qualità dell’esperienza e al benessere delle persone. Il Grand Tour Costa degli Etruschi propone una Toscana da vivere con lentezza, attraversando paesaggi straordinari e comunità autentiche, mentre il progetto “Il Senso del Silenzio” valorizza luoghi dove la natura diventa occasione di ascolto, equilibrio e scoperta”.

Gli interventi sul percorso

L‘itinerario è stato interessato da importanti interventi che lo hanno reso più fruibile.

I lavori stradali e di messa in sicurezza del percorso, conclusi a marzo 2026, sono stati realizzati grazie ai fondi Pnrr del progetto Green Community Costa degli Etruschi.