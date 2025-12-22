Il portale ufficiale della Toscana

I Delitti del BarLume tornano su Sky: tre nuovi gialli girati all’isola d’Elba tra matrimoni, squali e misteri

Le amatissime commedie a tinte gialle girate a Marciana Marina sull’isola d’Elba in Toscana, arriveranno in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su Now dal 5 gennaio per tre lunedì

I delitti del Barlume

“Il gioco delle coppie”, “Il matrimonio di Pasquali” e “La danza dello squalo” sono i titoli delle tre nuove storie in arrivo su Sky Cinema de I Delitti del Barlume, la serie tv prodotta da Sky Studios e Palomar (a Mediawan Company), liberamente ispirata ai libri di Marco Malvaldi (edita da Sellerio Editore).

Le amatissime commedie a tinte gialle girate a Marciana Marina sull’isola d’Elba in Toscana, arriveranno in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su Now dal 5 gennaio per tre lunedì.

Il primo film della tredicesima stagione è diretto da Roan Johnson – che delle storie è anche produttore creativo –, per il secondo si dividono la regia Johnson e Marco Teti mentre il terzo è diretto da Milena Cocozza. Alla sceneggiatura Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi.

Confermatissimo il cast, con tutti i personaggi che hanno reso celebre il BarLume: Filippo Timi è Massimo Viviani, Lucia Mascino la Commissaria Fusco, Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo) e Marco Messeri (Cosimo) sono i “vecchini”.

E ancora Michele Di Mauro (Tassone), Enrica Guidi (la Tizi), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali) e Stefano Fresi (Beppe Battaglia).

I nuovi episodi, tra gli ospiti anche Paola Iezzi e Sandro Veronesi

Inoltre le storie di quest’anno avranno come ospiti d’eccezione: Pietro Sermonti (“Il matrimonio di Pasquali”), Paola Iezzi (“Il gioco delle coppie”), Marina Rocco nel ruolo di Olivia, una vecchia conoscenza di Massimo che gli farà battere il cuore, e Sandro Veronesi (“La danza dello squalo”).

Ne Il matrimonio di Pasquali la misteriosa scomparsa di una donna è la nuova grana per la Fusco e i suoi agenti pasticcioni, mentre Pasquali cerca di scampare al matrimonio con Susanita e Massimo ritrova una vecchia collega di università, Olivia.

Il secondo giallo, Il gioco delle coppie, ci porta in Calabria dove tutto è pronto per il matrimonio tra Susanita e Pasquali, quando la sposa viene trovata morta. È stato lo sposo? La Fusco riuscirà a risolvere il caso anche stavolta, mentre a Pineta Massimo dovrà vedersela con uno scherzo dei bimbi degno di Amici miei.

Uno squalo a Pineta è l’incubo dell’estate e lo sfondo dell’ultimo giallo: il ganzo di Olivia sembra essere la sua prima vittima, ma la Fusco non è convinta. Il pericolo è in mare o no?

