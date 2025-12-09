Il portale ufficiale della Toscana

“Finalmente… Natale!”: i Pupi di Stac al Teatro di Comeana con storie, canzoni, giochi e magie

“Finalmente…Natale” sarà in scena sabato 13 dicembre al Teatro parrocchiale di Comeana: uno spettacolo che prende spunto dal celebre “Calendario dell’Avvento”

/ Redazione
Finalmente Natale a Comeana

I Pupi di Stac, storica compagnia di teatro di figura, presenta uno spettacolo tutto dedicato al Natale.

“Finalmente…Natale” sarà in scena sabato 13 dicembre al Teatro Parrocchiale di Comeana.

Con il loro stile inconfondibile, fatto di ironia, musica, colori e sorprese, i Pupi di Stac prenderanno spunto dal celebre “Calendario dell’Avvento” per costruire un vivace varietà di storie, canzoni, giochi e piccole magie sceniche.

Una narratrice guiderà il grande gioco/spettacolo aprendo, una dopo l’altra, le 24 caselle del Calendario: da ciascuna di esse prende vita un mondo diverso, tra filastrocche, fiabe, racconti animati ed effetti speciali.

Tra i momenti più attesi, la fiaba a episodi ricorrenti “Il Maialino e il Lupo”, la partecipazione attiva del pubblico, il poetico omaggio al “Gigante Egoista” di Oscar Wilde realizzato con il teatro delle ombre e numerosi richiami alle tradizioni natalizie, affrontate con delicatezza e senza entrare negli aspetti confessionali.

Quest’anno gli spettacoli per bambine e bambini dall’asilo alla quinta elementare, arrivano in anticipo al Teatro Parrocchiale di Comeana, anticipando la rassegna “I Bambini per i Bambini” prevista per gennaio 2026.

“Finalmente… Natale!” con i Pupi di Stac, spettacolo di Enrico Spinelli, regia Patrizia Morini

Sabato 13 dicembre 2025 – ore 16.15

Info e prenotazioni SOLO via messaggio WhatsApp al 349 2661239

Una parte dei ricavati sarà destinata per sostenere il teatro parrocchiale di Comeana e una parte sarà destinata a sostenere i progetti dell’associazione “Il sorriso di Pietro”.

Per conoscere l’associazione www.ilsorrisodipietro.it

Finalmente Natale

Informazioni sull’evento:

  • Quando13 Dicembre 2025
  • DoveTeatro Parrocchiale di Comeana, via Dante Alighieri, 56, Carmignano (Prato) Indicazioni
