Julia Ducournau, regista premiata a Cannes, presenta a Firenze “Alpha”

Sarà la regista Palma d’Oro al Festival di Cannes 74, Julia Ducournau, l’ospite d’onore dell’evento di pre-apertura del festival di Cinema e Donne 2025. Julia Ducournau, classe 1983, regista e sceneggiatrice francese, dopo aver frequentato la scuola nazionale di cinema ed essersi specializzata in sceneggiatura, inizia il suo lavoro di regista con il cortometraggio Junior, presentato al Festival di Cannes 2011. Il suo primo lungometraggio è Raw – Una cruda verità, presentato a Cannes nel 2016. Con il suo secondo lungometraggio, che ha introdotto nella cinematografia francese e internazionale tematiche e linguaggi provocatori e innovativi (si tratta infatti di un horror fluid gender, che racconta anche il rapporto carne-metallo) Titane, del 2021, si aggiudica la Palma d’oro al 74º Festival di Cannes. Il film è inoltre stato scelto per rappresentare la Francia nella categoria Miglior Film Internazionale alla 94° edizione dei Premi Oscar.

La regista sarà presente al cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour 50/r), giovedì 18 settembre, alle ore 19.30, per presentare il suo nuovo atteso film Alpha, distribuito in Italia da I Wonder Pictures, che vede nel cast Emma Mackey, Golshifteh Farahani, Tahar Rahim, Finnegan Oldfield, Jean-Charles Clichet. Un’occasione unica per il pubblico di incontrare la seconda donna nella storia del festival di Cannes ad aggiudicarsi la Palma d’oro con il suo film Titane. Al termine del film ci sarà infatti in Q&A, che consentirà di andare a conoscere l’immaginario e le tematiche innovative, frutto della creatività della regista francese.

Alpha vede protagonista una tredicenne inquieta che vive sola con sua madre, dottoressa in una clinica specializzata. La loro vita tranquilla viene sconvolta da un tatuaggio “fatto in casa” nel corso di una festa, raffigurante una A rozzamente incisa sul braccio. Il timore che la bravata l’abbia portata a contrarre un pericoloso virus inizia ad aleggiare nelle loro vite proprio mentre a casa loro compare lo zio tossicodipendente di Alpha (un maestoso Tahar Rahim).Il terrore provocato dalla paura del virus, proietta i personaggi in un horror corporale dagli esiti imprevisti, in un crescendo di dramma, tensione, trasformazioni.

Il film Alpha, dopo l’anteprima a La Compagnia, sarà in programmazione, dal 19 settembre, allo Spazio Alfieri di Firenze (via dell’Ulivo, 6).