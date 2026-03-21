Korea Film Fest, tutti pazzi per Gong Yoo: bagno di folla e riconoscimenti per la star di Squid Game

Gong Yoo_masterclass photo credits Daria Ivleva

Gong Yoo, una delle star del cinema più amate nel mondo e icona delle serie coreane, è stato ospite d’onore della ventiquattresima edizione del Florence Korea Film Fest. Al Cinema La Compagnia di Firenze, sabato 11 marzo, la sua masterclass è andata sold out in pochi minuti e la fila in via Cavour era ben visibile dalla mattina.

Reclutatore enigmatico di Squid Game, padre imperfetto di Train to Busan, fino ai ruoli più intensi del cinema d’autore coreano: l’attore è ormai stella affermata del grande e piccolo schermo. Durante l’incontro, intitolato “Il sentimento di un attore”, l’artista sudcoreano ha ripercorcorso le tappe principali della sua carriera condividendo esperienze, scelte artistiche e riflessioni sul mestiere dell’attore, in dialogo con la critica cinematografica Caterina Liverani.

Il riconoscimento del Comune di Firenze

Una sala strapiena di centinaia di ammiratori ad applaudire Gong Yoo. Il Comune di Firenze ha consegnato anche una pergamena di riconoscimento all’attore. “La Città di Firenze all’attore Gong Yoo – recita la motivazione ufficiale letta dall’assessore Giovanni Bettarini – a un interprete magistrale che, con eleganza e intensità, trasforma ogni sguardo e ogni gesto in un ponte di comprensione universale. Attraverso la sua straordinaria capacità espressiva, ha dato volto e anima a personaggi indimenticabili, capaci di emozionare il pubblico di ogni latitudine e di elevare la narrazione cinematografica e seriale a vette di eccellenza globale”.

Il riconoscimento, firmato dalla aindaca Sara Funaro, sottolinea il ruolo dell’attore come “ambasciatore del talento coreano nel mondo e interprete d’eccezione della sensibilità contemporanea”, con l’augurio che la sua arte continui a risplendere sui palcoscenici internazionali e a ispirare il mondo intero.

Gong Yoo e Giovanni Bettarini_1 – PHOTO CREDITS © DARIA IVLEVA