Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Cultura/

“La scomparla di Josef Mengele”, a La Compagnia l’anteprima del film di Kirill Serebrennikov

Il regista sarà presente in sala per presentare il film sabato 24 gennaio, alle ore 19, in occasione dell’anteprima al cinema La Compagnia di Firenze. Il film indaga sulle pieghe oscure dell’animo umano, di chi ha incarnato il male assoluto

/ Elisabetta Vagaggini
“La scomparsa di Josef Mengele”

Gli esperimenti, le torture, le mutilazioni, che il medico nazista Joseg Mengele, membro delle famigerate SS, specializzato nella ricerca sui gemelli e sulla purezza della razza, compì all’interno dei campi di concentramento nazisti, sono talmente aberranti da essere impronunciabili. Sadico torturatore, angelo della morte, pazzo omicida: sono questi gli aggettivi che ne delineano il profilo. Un assassino che riuscì sempre a farla franca e che non passò mai un giorno in prigione, riparando, nel dopoguerra, prima in Argentina, poi in Brasile, infine in Paraguay dove visse fino alla fine dei suoi giorni.

La figura di Mengele è oggi al centro del nuovo film di Kirill Serebrennikov (Limonov, La moglie di Tchaikovsky), dal titolo La scomparsa di Josef Mengele, nelle sale italiane da giovedì 29 gennaio, che sarà presentato in anprima al cinema La Compagnia di Firenze sabato 24 gennaio, alle ore 19.00, alla presenza del regista, che incontrerà il pubblico alla fine del film, in un incontro moderato da Alessandra Tribotti e Rossella Catanese.

Il film non è la mera cronaca di un fuga, ma va ad indagare sulle pieghe oscure dell’animo umano; sulla vita intreriore di un uomo che ha rappresentato la quintessenza del Male; sui fantasmi, le paranoie, le ossessioni di un fuggugivo, che si è sentito per molti anni inseguito e braccato.

Il film è tratto dal romanzo dello scrittore Premio Renaudot, Olivier Guez. Una vera discesa agli inferi che Kirill Serebrennikov dirige magistralmente, grazie ad un’opera visivamente potente, che alterna il bianco e nero delle atmosfere noir ai colori vividi dei ricordi di onnipotenza del protagonista.

“Ciò che mi ha interessato fin da subito nell’idea di adattare il libro di Olivier Guez – ha dichiarato il regista – è la domanda: cosa diventano i criminali di guerra una volta che la guerra è finita? Esiste una giustizia divina? Queste persone vengono raggiunte dal loro passato? La questione del karma, del castigo e della giustizia mi ha sempre affascinato”.

L’evento è organizzato in collaborazione con Alessandra Tribotti, con il sostegno del Console Onorario della Repubblica Federale di Germania a Firenze, dell’Institut Français Firenze e del Deutsches Institut Florenz , e con il patrocinio del Consolato Generale della Repubblica Federale di Germania a Milano, grazie alla distribuzione di Europictures.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Cultura / Redazione

Musica, parole e teatro: torna la Primavera Fiesolana al Teatro di Fiesole

Dall’8 al 21 aprile il Teatro di Fiesole ospita la terza edizione della rassegna che unisce musica, teatro, cinema e letteratura. In cartellone artisti di primo piano della scena nazionale e internazionale, da Eugenio Finardi a Nadia Terranova

Cultura / Redazione

Ultimi ritocchi prima dei corsi mascherati. Saccardi: "Eccellenza della Toscana"

Visita della presidente del Consiglio regionale della Toscana negli hangar della Cittadella con la presidente della Fondazione, Marialina Marcucci

Cultura / Clara D'Acunto

Burlamacco incontra Pulcinella, il Carnevale di Viareggio si racconta a Napoli

Una mostra nei quartieri spagnoli svela il dietro le quinte dei corsi mascherati, ma soprattutto mette in luce la creatività e la maestria artigiana che accomuna le due città

Cultura

Poesie inedite di Mario Luzi in mostra all'Archivio Bonsanti di Firenze

Cultura

"Più fundraising, più cultura", meeting sugli strumenti finanziari a sostegno dei progetti culturali

Cultura

Libri, Chiara Milani presenta a Firenze "Questa non è una guida a Bali"

Cultura

Una palla in volo per raccontare il mondo: Zorzi e Visibelli in scena

Cultura

Firenze, apertura straordinaria per il Brindellone

Cultura

Tutte le novità del Teatro della Toscana, Massini: "Un teatro aperto a tutti"

I più popolari su intoscana

Musica / Costanza Baldini

Tra musica, scrittura e ascolto: David Grubbs presenta a Firenze “Whistle from Above”

Storie / Costanza Baldini

Dall’arte allo sport: i dieci video più visti di intoscana nel 2025

Salute / Redazione

La Cicogna del Meyer compie 30 anni: 6.500 i neonati trasportati in sicurezza

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.