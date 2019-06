L'artista americano Sterling Ruby ospite speciale di Pitti Uomo 96

In occasione della kermesse fiorentina della moda maschile presenterà il debutto del suo brand S.R. STUDIO. LA. CA.

È Sterling Ruby lo Special Guest di Pitti Immagine Uomo n.96. L’artista americano noto per la natura poliedrica del suo lavoro - tra pittura, ceramica, collage, video e fotografia, tessuti artwork, scultura e installazioni - e per la personale rivisitazione del workwear americano, presenterà la prima collezione del brand S.R. STUDIO. LA. CA. attraverso un evento speciale in programma il 13 giugno.



Sterling Ruby è un artista americano basato a Los Angeles, California. È noto a livello internazionale per il suo lavoro che spazia dalla scultura alla ceramica, ai video, ai collage, alla fotografia, ai tessuti e alla pittura. Le sue opere sono presenti in importanti collezioni pubbliche, tra cui il Museum of Modern Art di New York, il Solomon R. Guggenheim Museum di New York, la Tate Modern di Londra, il Centre Georges Pompidou di Parigi e il Moderna Museet di Stoccolma. Ruby ha lavorato anche nel mondo della moda sviluppando diverse collaborazioni con Raf Simons, Dior e Calvin Klein.



Nella sua carriera ventennale di artista Ruby ha da sempre incorporato elementi appartenenti alla sua infanzia nella Pennsylvania rurale, dove tradizioni artigianali come il taglio e cucito sono stati aspetti formativi della sua educazione. Nel 2008, per la prima volta, Ruby ha disegnato un’uniforme basica da lavoro costruita a partire dai residui di lavorazioni tessili. Da quel momento in poi ha realizzato in modo rituale capi permeati dagli stessi trattamenti e strategie delle sue opere d’arte, come un nuovo racconto degli innumerevoli progetti che il suo studio ha prodotto nel decennio precedente.



“Pitti Uomo occupa posto speciale nel mondo della moda", ha dichiarato Ruby. "Si è affermato come un luogo di grande centralità con una sua identità specifica, senza compromessi - un luogo del saper fare e dell’artigianalità, con un tempo tutto suo. L'invito di Pitti a essere lo Special Guest rappresenta per me il momento perfetto, per realizzare un progetto che sto esplorando privatamente, nel mio studio, da quasi dieci anni. Non potrei essere più entusiasta del debutto di S.R. STUDIO LA.CA. a Firenze".

10/06/2019