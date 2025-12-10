“Musei in valigia”: a Natale i Musei Civici di Firenze vanno in trasferta

A dicembre torna Musei in Valigia, il progetto che porta l’arte direttamente nelle strutture che accolgono persone fragili.
Nato nel 2018, l’iniziativa di Fondazione MUS.E è pensata per anziani, soggetti socialmente vulnerabili e persone con demenza o Alzheimer che non possono visitare i musei cittadini.
Grazie a speciali valigie tematiche – veri “musei portatili” che contengono immagini, oggetti, profumi, musiche e materiali multisensoriali – i mediatori culturali raggiungeranno centri diurni e residenziali della città, guidando i partecipanti in narrazioni interattive e percorsi creativi legati all’arte.
Le valigie disponibili spaziano dalle meraviglie del Cinquecento con Tutto il mondo in una stanza, al racconto del XX secolo con Noi del Novecento; dalla scoperta della tecnica della tempera in La bottega dell’arte, alla moda rinascimentale con Una storia alla moda, fino al viaggio tra capolavori e artigianato in La valigia dell’antiquario.
Gli incontri si terranno ogni venerdì mattina dal 12 dicembre 2024 al 23 gennaio 2025, sono gratuiti e riservati ai destinatari del progetto.