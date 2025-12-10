Il portale ufficiale della Toscana

“Musei in valigia”: a Natale i Musei Civici di Firenze vanno in trasferta

Nelle vacanze di Natale torna il progetto firmato MUS.E pensato per raggiungere soggetti fragili, gli anziani e le persone affette da demenza senile e Alzheimer che sono impossibilitati a uscire dalle strutture di riferimento

/ Redazione
A dicembre torna Musei in Valigia, il progetto che porta l’arte direttamente nelle strutture che accolgono persone fragili.

Nato nel 2018, l’iniziativa di Fondazione MUS.E è pensata per anziani, soggetti socialmente vulnerabili e persone con demenza o Alzheimer che non possono visitare i musei cittadini.

Grazie a speciali valigie tematiche – veri musei portatili” che contengono immagini, oggetti, profumi, musiche e materiali multisensoriali – i mediatori culturali raggiungeranno centri diurni e residenziali della città, guidando i partecipanti in narrazioni interattive e percorsi creativi legati all’arte.

Le valigie disponibili spaziano dalle meraviglie del Cinquecento con Tutto il mondo in una stanza, al racconto del XX secolo con Noi del Novecento; dalla scoperta della tecnica della tempera in La bottega dell’arte, alla moda rinascimentale con Una storia alla moda, fino al viaggio tra capolavori e artigianato in La valigia dell’antiquario.

Gli incontri si terranno ogni venerdì mattina dal 12 dicembre 2024 al 23 gennaio 2025, sono gratuiti e riservati ai destinatari del progetto.

Info e prenotazioni: museiaperti@musefirenze.it.

