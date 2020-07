È morto Ennio Morricone: nel 2019 a Lucca l'indimenticabile concerto

Il grande compositore premio Oscar aveva 91 anni, ha scritto le colonne sonore di oltre 500 film

È morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta in cui si era rotto il femore Ennio Morricone, aveva 91 anni.

Morricone stato senza dubbio il più grande compositore di colonne sonore italiano e uno dei più grandi al mondo. Ha scritto le musiche per più di 500 film e serie tv spaziando dal western all'italiana inventato da Sergio Leone fino all'ultimo successo di Quentin Tarantino 'The Hateful Eight'. Nella sua carriera ha lavorato con registi del calibro di John Carpenter, Brian De Palma, Barry Levinson, Mike Nichols, Oliver Stone. Le sue musiche hanno impreziosito tantissimi capolavori da Per un pugno di dollari a Mission, da C'era una volta in America a Nuovo cinema Paradiso.



Nel 2007 ha ricevuto l'Oscar alla carriera. Ha vinto anche tre Grammy Awards, quattro Golden Globes, sei BAFTA, dieci David di Donatello, undici Nastri d'argento, due European Film Awards, un Leone d'Oro alla carriera e un Polar Music Prize. Ha venduto inoltre più di 70 milioni di dischi.

Nel 2019 era stato protagonista al Lucca Summer Festival di un concerto indimenticabile che face venire la pelle d'oca a tutti i presenti, rivediamone un brano dalla colonna sonora de Il brutto, il buono e il cattivo.

