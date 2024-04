I gelati dell’estate 2024, il trionfo dei gusti “Made in Tuscany”

Il gusto al fico della Gelateria della Passera

Il gelato è un capolavoro del gusto attribuito a Firenze al genio dell’architetto Bernardo Buontalenti. Di certo ci vuole talento, e non poco, per concentrare in uno spazio così ridotto come può essere un cono o una coppetta sapori e profumi di tutta la Toscana.

Una sfida, non impossibile, per i maestri gelatieri toscani premiati dalla Guida del Gambero Rosso con i Tre Coni. Il corrispettivo delle tre Stelle Michelin. Non sorprende che alcuni indirizzi toscani siano finiti nella classifica mondiale di TasteAtlas.

In Toscana a ottenere lo scorso gennaio il prestigioso riconoscimento sono stati Gelateria della Passera (Firenze), Gelati del Bondi (Firenze), Chiccheria (Grosseto), De’ Coltelli (Pisa) e Gelateria Dondoli (San Gimignano, provincia di Siena).

Gelatieri che dell’uso sapiente di ingredienti e materie prime hanno fatto davvero un’arte che sarebbe piaciuta, c’è da scommettere, anche al Buontalenti. Con l’arrivo dell’estate e la riapertura di molte delle attività, la fantasia va a braccetto con il km 0.

I gusti alla frutta della Gelateria della Passera

Gelateria della Passera

Cinzia Otri, tra le poche gelaterie d’Italia e l’unica donna a vantare i Tre Coni in Toscana ha riaperto da qualche settimana la Gelateria della Passera nell’omonima piazzetta dell’Oltrarno dopo importanti lavori di ristrutturazione. Spazi raddoppiati, laboratorio di produzione di 45 mq con tecnologie anti-spreco e una vetrina che passa da 20 a 40 carapine. Quasi la metà delle materie prime per i gusti sono Made in Tuscany.

Tra gli ingredienti spiccano il latte di Poggio Camporbiano e la ricotta di Corzano e Paterno, gli elisir come l’Alchermes, la China e il Rabarbaro dell’Officina Santa Maria Novella. E ancora le pesche di Rosano dell’azienda “Il Pescheto” per il suo sorbetto, il Chianti Classico Buondonno di Castellina in Chianti per il gusto “Pesche e Vino”, i mirtilli dell’Abetone delle Aziende Forestali per il sorbetto, nonché quelli dell’Amiata di Amiata Bio per il “Latte e mirtilli” o il Ribes nero di Vigna Maggio per un altro sorbetto.

Cinzia Otri con il suo staff – foto di Luca Managlia

Ma insieme ai fichi di Carmignano di Siro Petracchi (usati per il sorbetto e per l’infusione delle foglie nel latte per il gusto “Adamo ed Eva”) ci sono anche le arachidi di Venturina di Marco Razzolini e i kiwi della Val di Chiana dell’azienda Agricola Leonardo.

Gelateria De’ Coltelli

Il maestro gelatiere Tre Coni Gambero Rosso Gianfranco Cutelli è un indirizzo sicuro per chi si trova a passare per Pisa. La fama della Gelateria De’ Coltelli ha portato Cutelli addirittura in Costa d’Avorio dove è diventato ambasciatore del gelato.

gelato al ribes della Garfagnana Gelateria De’Coltelli Pisa – © Gelateria De’Coltelli, Pisa

Con l’arrivo della bella stagione tanti i gusti con materie prime toscane: dalla Nocciola del Casentino per valorizzare un prodotto e una cultivar locale. Le nocciole arrivano dalla giovane azienda Terre di Mezzo, nata nel 2015 e con 35.000 mila piante.

Fino al 20 aprile invece si può acquistare la granita ottenuta con i limoni dei giardini di Pisa. Con la vendita si aiuterà l’associazione San Tommaso in Ponte che da anni si occupa di bambini in condizione di disagio e persone in situazioni di fragilità ed emarginazione. Infine non manca il sorbetto di kiwi realizzato con l’antica varietà “Bruno“: piccola, pelosa e poco produttiva rispetto alla diffusissima Hayward e coltivata dall’azienda agricola Camillo Pacini.

La Gelateria del Dondoli

Gelateria del Dondoli

Sergio Dondoli, vera e propria istituzione ormai a San Gimignano, è una tappa d’obbligo per i turisti che da tutto il mondo arrivano a visitare la Manhattan del Medioevo. Con l’arrivo della primavera ecco fare la sua comparsa nella vetrina della Gelateria del Dondoli la crema di sambuco con salsa di sambuco preparata con i fiori della campagna senese. Un gusto dal profumo delicato, irresistibile e disponibile solo per un ristretto arco di tempo.

Ma la creatività di Sergio Dondoli non ha confini come dimostra il gusto forse più iconico del maestro di San Gimignano: la Crema di Santa Fina® è realizzata con i pistilli di zafferano di San Gimignano e i pinoli di Pisa. Come dimenticare i gusti con la Vernaccia: dal Champelmo® con lo spumante di Vernaccia o il sorbetto.

La zuppa inglese dei Gelati del Bondi

I Gelati del Bondi

Vetulio Bondi è un gelatiere globetrotter, spesso impegnato all’estero per tenere corsi e consulenze: nella sua gelateria di via Nazionale a Firenze, i Gelati del Bondi, ama proporre accanto a gusti tradizionali e anch’essi fiorentini, gelati dal sapore “Made in Tuscany”.

In questa primavera anticipata troviamo la ricotta di pecora dell’Amiata, con rosmarino delle Colline Fiorentine e miele millefiori del Mugello, la nocciola delle colline del Casentino e il celebrato gusto all’olio extravergine d’oliva del Frantoio Franci di Montenero in provincia di Grosseto. Una specialità che è valsa il riconoscimento a Vetulio Bondi di gelatiere dell’olio, assegnato sia da Airo che dal premio Il Magnifico.

Gelateria Chiccheria Grosseto

Gelateria Chiccheria

Furono Luciano e Annamaria Presenti a fondare nel 1976 un primo laboratorio di pasticceria artigianale da cui poi nel 1983 è nata la Chiccheria in via Marsala a Grosseto, oggi portata avanti da Manuele Presenti con la moglie Brigitte Canins.

Molti gusti preparati con frutta fresca e di stagione proveniente pure da aziende agricole della provincia di Grosseto; le uova fresche biologiche della fattoria degli Acquisti a Grosseto. Tra i gusti la Dolce ricotta, con la ricotta fresca del caseificio Il Fiorino di Roccalbegna e Miele di castagno di Maremma.

Per il patrono di Marina di Grosseto: San Rocco è stata ideata la Crema di San Rocco, con pinoli locali e zafferano biologico di Maremma. Tra gli altri gusti lo zabaione al Vin Santo Chianti DOCG e Cantucci, il Fior di Riso con Riso Maremma Arborio, la pesca della Castellaccia con Morellino di Scansano DOCG e il sorbetto ai lamponi biologici con rosmarino locale.

articolo in aggiornamento