Domenica 5 maggio la Deejay Ten arriva per la prima volta a Viareggio

Dopo il grande successo delle precedenti tappe a Torino e Bari, che hanno chiamato a raccolta 20.000 persone, la Deejay Ten arriva per la prima volta a Viareggio.

Domenica 5 maggio la città toscana ospiterà il terzo appuntamento del 2024 di una delle corse non competitive più famose d’Italia, ideata da Linus e giunta oggi alla sua 19ª edizione.

Saranno due i percorsi adatti a persone di ogni età e capacità atletica da 10 e 5 km: il primo rivolto ai superiori di 16 anni, il secondo accessibile a chiunque – la Deejay Ten è l’appuntamento ideale per trascorrere una domenica mattina all’insegna dello sport e del divertimento, in compagnia di Radio Deejay.

Per la tappa di Viareggio, oltre all’immancabile Linus, che darà il via alla corsa, saranno presenti anche alcune delle voci più amate del mondo Deejay che animeranno il Village e il palchetto della partenza con momenti di intrattenimento e gag improvvisate, tra questi Matteo Curti, Federico Russo, Vic, La Vale e Diego Passoni.

La corsa prenderà il via alle ore 9.00 da Piazza Giuseppe Mazzini. Una volta superato lo start i corridori di entrambi i percorsi costeggeranno il lungomare verso Viale Daniele Manin e il suggestivo canale Burlamacca, fino a raggiungere Piazza Alessandro Manzoni. Da qui la fiumana colorata dei 10 km attraverserà il Ponte Girante e svolterà per via Michele Coppino arrivando alla banchina Fortunato Celli, percorrendo via dei Pescatori e viale Europa, fino al giro di boa all’imponente Faro del Muraglione per ritornare su Viale Europa e svoltare per via Luigi Salvatori. Superato lo Stadio dei Pini raggiungerà nuovamente il Ponte Girante e, oltrepassata poi Piazza Manzoni, arriverà in via Cesare Battisti, dove si ricongiungerà con il percorso da 5 km. Entrambi gli itinerari proseguiranno poi fino all’ingresso monumentale della Pineta di Ponente, polmone verde al centro della città e simbolo di Viareggio, che attraverseranno in direzione dell’arrivo, coincidente con il punto di partenza.

Al Deejay Village, posizionato al Belvedere delle Maschere, sarà possibile richiedere informazioni, ritirare pettorale e maglia nelle giornate di sabato 4 maggio (dalle ore 10.00 alle ore 19.00) e domenica 5 maggio (dalle ore 7.00 alle ore 9.00), ma anche assistere ai divertenti momenti di intrattenimento con gli speaker della radio, prepararsi alla corsa a ritmo di musica con il riscaldamento muscolare proposto dal palco centrale e partecipare alle svariate attività offerte agli stand degli sponsor.

La partecipazione all’evento ha un costo di € 20,00 per tutti i partecipanti alla 10 km, di € 18,00 e per tutti i partecipanti alla 5 km (con età superiore ai 13 anni) e di € 10,00 per i bambini fino ai 12 anni (partecipanti alla 5km ufficiale) e comprende: sacca con t-shirt ufficiale, pettorale, rilevamento cronometrico con chip, assicurazione RC, medaglia di partecipazione, sacca ristoro al traguardo.

È possibile iscriversi alla Deejay Ten di Viareggio sul sito https://deejayten.deejay.it/viareggio/iscrizioni/.

Il percorso della Deejay Ten a Viareggio

Il percorso da 10 km: Piazza Giuseppe Mazzini (PARTENZA), viale Daniele Manin, via Rosolino Pilo, piazza Giovanni Pacini (km 1), piazza Alessandro Manzoni, ponte girante, via Guglielmo Oberdan, via Michele Coppino, via dei Pescatori (km 2), via Angelo Giorgetti, via Luigi Salvatori, viale Europa, banchina Lorenzo Benetti (km 3), banchina Fortunato Celli, Faro del Muraglione (giro di boa), Molo Marinai d’Italia (km 4), viale Europa, via Luigi Salvatori (km 5), transito pineta Stadio dei Pini, viale dei Tigli, piazza Benedetto Brin, via Alfredo Cappellini, via Guglielmo Oberdan, ponte girante, piazza Alessandro Manzoni (km 6), via Cesare Battisti, piazza Nieri e Paolini, via Antonio Fratti, piazza Cavour, via Antonio Fratti (km 7), via Amerigo Vespucci, ingresso monumentale della Pineta di Ponente, viale Capponi (km 8), via Marco Polo, viale Michelangelo Buonarroti, via Alfredo Catalani, viale Alfredo Belluomini (km 9), viale Giosuè Carducci, Piazza Giuseppe Mazzini (ARRIVO).

Il percorso da 5 km: Piazza Giuseppe Mazzini (PARTENZA), viale Daniele Manin, via Rosolino Pilo, piazza Giovanni Pacini (km 1), piazza Alessandro Manzoni, via Cesare Battisti, piazza Nieri e Paolini, via Antonio Fratti, piazza Cavour, via Antonio Fratti (km 2), via Amerigo Vespucci, ingresso monumentale della Pineta di Ponente, viale Capponi (km 3), via Marco Polo, viale Michelangelo Buonarroti, via Alfredo Catalani, viale Alfredo Belluomini (km 4), viale Giosuè Carducci, Piazza Giuseppe Mazzini (ARRIVO).

