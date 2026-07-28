Nuova ondata di caldo: a Firenze codice arancione fino a giovedì

Si iniziano a sentire anche a Firenze i primi effetti della nuova ondata di caldo in arrivo sull’Italia. Il bollettino del dipartimento di epidemiologia del servizio sanitario regionale (Ssr) del Lazio, ha confermato per oggi il codice giallo e per domani, 29 luglio, quello arancione previsto anche per giovedì 30 luglio.
Temperature percepite fino a 39 gradi
Le previsioni del Centro funzionale regionale indicano l’aumento delle temperature sia delle minime fino a 25 gradi sia delle massime con punte di 36-37 gradi (fino a 39 per la temperatura percepita).
Il Comune di Firenze rinnova l’avviso ai cittadini in merito alle precauzioni da adottare durante le giornate più calde, con particolare attenzione alle persone più fragili come anziani, persone con patologie croniche, chi assume farmaci, neonati e bambini molto piccoli.
Tra le raccomandazioni principali contenute nel decalogo del Ministero della Salute ci sono limitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua, evitare attività fisica intensa all’aperto, favorire il raffreddamento del corpo e controllare le condizioni di familiari o vicini di casa più esposti ai rischi delle alte temperature.