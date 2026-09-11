Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Cultura/

Pisa Book Festival: 90 case editrici al salone dell’editoria indipendente, l’Ucraina è il paese ospite

Dal 2 al 4 ottobre appuntamento tra gli Arsenali Repubblicani e gli eventi nei palazzi storici della città. Tra gli ospiti Andrei Kurkov, Giancarlo De Cataldo e Dacia Maraini che inaugura la mostra “In marcia per la libertà” organizzata dalla Regione Toscana

/ Redazione
Pisa Book Festival

Torna dal 2 al 4 ottobre il Pisa Book Festival, il salone nazionale dell’editoria indipendente, giunto alla 24esima edizione, che avrà quest’anno l’Ucraina come Paese ospite e protagonista di un fitto e articolato programma tra letteratura, storia e arte, realizzato con il patrocinio dell’ambasciata di Ucraina a Roma.

I protagonisti e gli eventi

A inaugurare il festival sarà Andrei Kurkov, tra le voci più autorevoli della letteratura ucraina contemporanea, che presenterà “La nostra guerra quotidiana” (Keller Editore). Tra gli ospiti anche la scrittrice e traduttrice Elena Kostioukovitch, Yarina Grusha e Olena Ponomareva. Nel cartellone dedicato all’Ucraina anche “Yellow & Blue”, mostra di illustratori ucraini ospitata a Palazzo Blu, che sarà inaugurata il primo ottobre e visitabile fino al 10 gennaio. “La presenza dell”Ucraina a Pisa – spiega in una nota l’ambasciata in Italia – è un’occasione per far conoscere in Italia la voce di una cultura europea viva, autonoma e profondamente radicata nella propria storia. La cultura ucraina non è soltanto una cultura che resiste alla distruzione, ma una cultura viva che continua a creare, a parlare e a far parte dell’Europa”.

Tra gli ospiti più attesi ci saranno Dacia Maraini, che inaugurerà la mostra “In marcia per la libertà. Il difficile cammino che portò le donne italiane al voto, organizzata dalla Regione Toscana, e Giancarlo De Cataldo, protagonista della sezione giallissimo/nerissimo.

“Il festival – ha detto la direttrice Lucia Della Porta – è mondo fatto di voci originali, sguardi curiosi, collane ricercate, storie da scoprire e libri che nascono da scelte editoriali attente e intrise di passione”. “Il Pisa Book Festival – ha aggiunto il presidente della Regione, Eugenio Giani – è una delle esperienze più vive e dinamiche del panorama culturale della Toscana”. E il vicesindaco e assesore alla cultura pisano, Filippo Bedini, ha concluso: “È un’occasione importante per riaffermare il ruolo di Pisa come città del libro, della lettura e dell’editoria”.

Pisa Book Festival

Il festival diffuso in città

Anche per questa edizione il salone ripete la fortunata formula delle sedi diffuse, con il cuore agli Arsenali Repubblicani, dove espongono gli editori indipendenti provenienti da tutta Italia, e gli eventi ospitati nelle sale dei più prestigiosi palazzi storici della città: il Museo delle Navi Antiche di Pisa, Palazzo Reale, Palazzo Blu, la Torre Guelfa, e, per la prima volta, il Palazzo della Sapienza, sede della cerimonia dei Translation Awards.

Tema trasversale di quest’anno sarà lo sport, filo rosso che unirà i racconti di giornalisti, commentatori e autori con quelli dei protagonisti. Il programma intreccia grandi anniversari della cultura italiana, letteratura contemporanea e temi di attualità. Tra gli appuntamenti troviamo un focus sugli 800 anni dalla morte di San Francesco, affidato allo storico Antonio Musarra con un monologo sul Mondo di Francesco, il bicentenario di Carlo Collodi con “Tutti leggono Pinocchio”, lettura scenica degli studenti e delle studentesse delle scuole superiori di Pisa, e il centenario del premio Nobel a Grazia Deledda, a cui daranno voce sempre gli studenti pisani con Una Grazia da Nobel.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Cultura / Redazione

Pavimento del Duomo di Siena: oltre 460mila visitatori per la scopertura straordinaria

Per la prima volta, l’apertura autunnale fino al 15 novembre offrirà anche alle scuole l’opportunità di ammirare uno dei più straordinari cicli di arte e fede della storia dell’arte italiana

Cultura / Redazione

"Palazzuolo Strada Aperta" il quartiere di San Paolino a Firenze diventa un museo a cielo aperto

Fino al 30 settembre nove street artist al lavoro sulle serrande del quartiere: a settembre Firenze raggiunge quota 53 opere. In programma anche mostre, laboratori e tour guidati

Cultura / Costanza Baldini

Apre per la prima volta al pubblico la Casa Museo Giovanni da Verrazzano a Montefioralle

Nel cuore del Chianti nasce un nuovo percorso dedicato al grande esploratore e navigatore fiorentino. Visite guidate tra la storia di Verrazzano, gli ambienti della villa-fattoria e otto secoli di vita del territorio

Cultura

80 anni dal voto delle donne: grande show al Mandela di Firenze. Sul palco anche Michielin, Drusilla e Lucchesi

Cultura

25 anni di architetture contemporanee in Toscana raccontati in una mostra

Cultura

Le Libere Donne: Guanciale riceverà a Lucca il Premio Tobino

Cultura

La letteratura torna protagonista a Certaldo con il Premio Giovanni Boccaccio

Cultura

Premio Pieve Saverio Tutino: la 42° edizione è dedicata agli 80 anni della Repubblica

Cultura

Fiorella Mannoia in concerto a San Giuliano Terme per celebrare gli 80 anni del voto alle donne

I più popolari su intoscana

Musica / Redazione

Nume Academy & Festival porta a Cortona i nuovi talenti degli archi da tutto il mondo

Cultura / Redazione

Elio, Bambole di Pezza, Virginia Benzi e Sofia Viscardi al Next Generation Fest

Attualità / Redazione

San Marcello Piteglio, un edificio storico diventa il Palazzo della Montagna

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.