Terricciola conquista gli stranieri: il borgo del vino tra le 20 mete italiane più cercate per comprare casa

Terricciola

Terricciola conquista un risultato senza precedenti: per la prima volta il paese del vino dell’alta Valdera entra n ella top 20 delle località italiane più ricercate dagli acquirenti internazionali che desiderano acquistare una casa in Italia, insieme a città come Roma, Ostuni, Sanremo, Siracusa, Tropea e Noto. A certificarlo sono i dati ufficiali di Gate-away.com, il principale portale immobiliare dedicato esclusivamente agli acquirenti esteri, che nel primo semestre 2026 ha analizzato milioni di ricerche provenienti da tutto il mondo. Un risultato eccezionale che conferma la crescente attrattività del territorio, unita alla capacità di intercettare un pubblico internazionale sempre più attento alla qualità della vita e all’autenticità.

La Toscana è la regione più amata

Secondo Gate-away.com, la Toscana si conferma la regione più ambita dagli acquirenti stranieri con il 14,33% delle preferenze, davanti a Sicilia, Lombardia, Puglia e Liguria. All’interno di questo quadro, Terricciola emerge come new entry di rilievo, simbolo di una nuova geografia dell’interesse: non solo città d’arte e mete iconiche, ma borghi capaci di offrire paesaggi armoniosi, servizi di qualità e un rapporto diretto con la quotidianità italiana. Il dato più significativo riguarda il comportamento degli acquirenti: il 7,4% delle richieste arriva da stranieri che si trovano già in Italia per una vacanza. È proprio durante questi soggiorni che territori come Terricciola vengono scoperti come luoghi ideali per un progetto di vita.

Un territorio autentico e accogliente

La classifica delle venti località più ricercate include nomi celebri come Ostuni, Noto, Roma, Tropea e Sanremo, ma anche borghi lontani dai circuiti turistici tradizionali. Terricciola si inserisce in questo scenario come territorio autentico, rurale, accogliente, capace di unire paesaggi collinari di grande pregio, cultura del vino e dell’enogastronomia, eventi di qualità come Dialoghi in Borgo, vicinanza strategica alle città d’arte toscane e un’offerta immobiliare accessibile e ricercata. Un equilibrio che conquista soprattutto gli acquirenti provenienti da USA (21,71%), Regno Unito, Germania, Francia e Paesi Bassi, alla ricerca di borghi vivi, sicuri e ben collegati.

“Questo risultato è straordinario – sottolinea il sindaco Matteo Arcenni – e conferma che Terricciola sta crescendo nella direzione giusta. Il lavoro sull’accoglienza, sul benessere dei turisti e sulla valorizzazione della nostra identità sta dando frutti concreti. Ma accanto alla promozione del territorio c’è un impegno altrettanto forte sullo sviluppo dei servizi: a breve inaugureremo il nuovo asilo nido di Soiana, lo scorso anno abbiamo completato la riqualificazione totale della scuola di via del Chianti, abbiamo quasi terminato il ripristino di 60 chilometri di sentieri naturali sul territorio comunale e abbiamo già pronti altri progetti che partiranno nei prossimi mesi. “