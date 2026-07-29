La magia dell’eclissi di Sole del 12 agosto, dove guardarla in Toscana

Eclissi solare

Non accadeva dal 1999 e mercoledì 12 agosto, in gran parte d’Europa, sarà visibile un’eclissi di sole. Accadrà al tramonto e la Toscana è tra le regioni fortunate: il fenomeno si potrà ammirare quasi nella sua interezza, con un oscuramento del disco che raggiunge il 90 per cento, anche se per pochissimi minuti.

Sarà difficile da osservare, è questo l’avvertimento degli scienziati. Inizierà a partire dalle 19.30 circa, ora italiana, con il Sole già basso all’orizzonte. La fase intermedia sarà intorno alle 19.50 e il culmine dell’eclissi parziale si verificherà alle 20.20. È necessario dunque trovare un buon luogo di osservazione, con un orizzonte ovest molto basso: può bastare un rilievo montano nella direzione in cui il Sole cala per nasconderlo del tutto, proiettando ombre lunghe decine di chilometri.

In Italia il fenomeno sarà visibile sotto forma di eclissi parziale. Le regioni più favorite sono quelle settentrionali e occidentali: oltre alla Toscana, si potrà vedere dal Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Sardegna. Contrariamente all’eclissi totale, il Sole non è mai oscurato del tutto e non si vedrà la corona solare nemmeno al culmine dell’evento.

L’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) ha quindi prodotto una serie di mappe che individuano le aree da cui il Sole eclissato sarà osservabile.

La costa toscana più a nord è quella più fortunata (colorata di verde), ma anche da alcuni rilievi si può godere di un ottimo punto di osservazione.

Un altro set di mappe permette di controllare se i due momenti chiave dell’eclissi – il primo contatto tra il disco solare e il massimo locale dell’eclissi parziale – sono visibili da una certa località, oppure no.

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Per due minuti il Sole scomparirà

L’eclissi attraverserà una sottile striscia di terra e mare che parte dalla Russia artica, passa per la Groenlandia, tocca alcune regioni all’estremo ovest dell’Islanda, una piccola parte del Portogallo e un’estesa fascia della Spagna. Durerà tra un minuto e mezzo e due minuti, superando i due minuti solo al largo della costa islandese e in alcune località della Groenlandia.

Per seguire l’eclissi, l’Inaf organizza una diretta a partire dalle 19.30 del 12 agosto, in collaborazione con l’Unione astrofili italiani (e l’Associazione dei planetari italiani. Si potrà seguire sul canale Youtube di EduInaf e sui canali Facebook dell’Inaf .