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Tutela della costa, 7,5 milioni di euro per gli interventi sul litorale di Marina di Pisa

135 mila tonnellate di ghiaia e pietrisco per la messa in sicurezza. Giani: “Cambiamenti climatici ed erosione costiera sono elementi diversi di una situazione di criticità alla quale è necessario far fronte con azioni tempestive”

/ Redazione
Marina di Pisa

Ripristino e messa in sicurezza del litorale in prossimità di Marina di Pisa, con l’impiego di oltre 135 mila tonnellate di ghiaia e pietrisco per aumentare l’ampiezza, circa settanta metri, e portarla a un’altezza di tre metri sul livello medio del mare. Gli interventi strutturali inizierano nel corso del 2027 e la Regione investirà 7 milioni di euro. Altri 500mila per la tutela arriveranno dal programma europeo Horizon Europe.

“Le nuove risorse dedicate al litorale toscano – ha spiegato il presidente Eugenio Giani – sono il segno dell’attenzione che la Regione riserva alla manutenzione ed al ripristino delle spiagge e degli arenili”. “Cambiamenti climatici ed erosione costiera sono elementi diversi di una situazione di criticità alla quale è necessario far fronte con interventi tempestivi, sviluppati su soluzioni studiate e tecnicamente progredite ed in grado di produrre effetti durevoli nel tempo. Questo a beneficio del patrimonio naturale, della sicurezza delle persone che abitano i luoghi costieri e dell’economia locale che chiede sicurezze per poter investire nelle proprie attività”. I lavori affrontano la problematica storica legata all’erosione e alla fragilità di questo tratto di litorale. “La Regione Toscana ha scelto di investire con determinazione in questi interventi eccezionali, affiancando il Comune e il territorio con risorse e un impegno concreto e costante”, aggiunge l’assessore regionale all’ambiente David Barontini.

La Giunta regionale aveva già provveduto a finanziare la progettazione esecutiva dei nuovi lavori con la delibera dell’11 agosto 2025. La delibera del 6 luglio 2026 garantisce ora la copertura economica all’intervento, con un costo di 7 milioni di euro provenienti dal bilancio regionale. Questo intervento andrà a completare il primo stralcio di lavori conclusi nell’aprile 2025, che avevano già ridotto il rischio legato a tracimazioni dovute ad eventi meteorologici estremi, con l’ampliamento della scogliera sommersa con circa 12 mila tonnellate di massi naturali.

Approvato e sottoscritto il 22 luglio scorso anche ‘accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, il Comune di Pisa, Università di Firenze e Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa per realizzazione dell’intervento finanziato dal progetto “MED-IREN ” nell’ambito del programma europeo Horizon Europe, per il riequilibrio morfologico del tratto di costa di Marina di Pisa con un monitoraggio sperimentale. Gli oneri finanziari ammontano a 500mila euro a carico del rogramma europeo e del Comune di Pisa che si è impegnato a cofinanziare l’intervento con l’importo di 100mila euro.

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