Gara di solidarietà per il canile di Pistoia danneggiato dal maltempo: Raffaele, 6 anni, dona i suoi risparmi

La pergamena di ringraziamento del Comune consegnata a Raffaele

Il canile di Pistoia rinasce anche grazie ai bambini. Si è messa in moto una straordinaria gara di solidarietà per il Rifugio del Cane in via Agati, gravemente danneggiato dalla tromba d’aria che nella notte tra il 20 e il 21 agosto ha distrutto il tetto. Tra i tanti aiuti giunta alla struttura ci sono gesti che hanno toccato nel profondo la comunità: quelli delle bambine e dei bambini. Come Raffaele che ad appena 6 anni ha deciso di donare i suoi personali risparmi per aiutare i cani rimasti in difficoltà: si è presentato al rifugio con una busta dedicata “Ai canini del canile, da Raffaele”.

“Quando Raffaele ha appreso dalle immagini della televisione cosa era accaduto al canile, ha creduto opportuno aiutare questi amici animali in difficoltà e noi lo abbiamo assecondato con molta felicità – hanno spiegato i genitori del bambino -. Siamo felici che un gesto di gentilezza abbia aperto le porte della solidarietà, ma siamo anche convinti che adesso l’attenzione debba nuovamente tornare sulla missione di partenza e cioè l’aiuto al canile e al ripristino delle strutture. Confidiamo che questo gesto possa essere un monito per tutti, per dare dei valori di solidarietà, empatia e cura”.

Al lavoro per tornare alla normalità

Il Comune di Pistoia ha ringraziato anche tutte le cittadine e i cittadini, le volontarie e i volontari e le realtà che stanno donando tempo e risorse per la struttura di via Agati e continuerà a fare la propria parte al fianco dell’Enpa e degli operatori per garantire il rapido e completo ritorno alla normalità.

“Vedere un bambino rinunciare ai propri piccoli tesori con la sola preoccupazione di proteggere e dare un riparo sicuro agli animali della propria città è un insegnamento che va oltre il valore economico della donazione – ha detto il sindaco Giovanni Capecchi – il suo è un atto d’amore puro, spontaneo, che ci ricorda cosa significhi prendersi cura degli altri e della propria comunità. Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento a Raffaele e, attraverso di lui, a tutte le bambine e i bambini che si sono resi protagonisti di questo gesto encomiabile”.

La pergamena di ringraziamento per Raffaele

Per ringraziare Raffaele del suo gesto ieri l’assessore ai diritti degli animali del Comune di Pistoia Riccardo Trallori ha consegnato a nome della città una pergamena di ringraziamento al piccolo e alla sua famiglia.

“Un gesto piccolo nelle dimensioni, enorme nel significato – ha sottolineato l’assessore Trallori – a sei anni Raffaele ci insegna che gli animali indifesi hanno bisogno delle nostre cure, soprattutto nei momenti difficili. È una sensibilità che cresce nella nostra comunità e ci riempie di speranza”.

“Vogliamo ringraziare tutti quanti hanno pensato di contribuire con una donazione, di qualsiasi importo sia stata. Una solidarietà che non ci aspettavamo e che è arrivata non solo dalla città ma anche da fuori – ha evidenziato Federica Mannati, vicepresidente Enpa Pistoia – speriamo che questo aiuto possa continuare per far fronte alle non poche spese che ci troveremo ad affrontare per ripristinare la sicurezza dell’area compromessa dal maltempo”.