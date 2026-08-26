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A Poppi arrivano le Joëlette, le carrozzine fuoristrada per una montagna senza barriere

Il Comune punta a creare una rete di associazioni e enti del territorio per acquistare le speciali carrozzine che rendono possibile alle persone con disabilità di percorrere i sentieri del Casentino

/ Redazione
Le Joëlette presentate a Poppi

Rendere i sentieri sulle montagne e i boschi del Casentino accessibili anche alle persone con disabilità motoria o mobilità ridotta. È questo l’obiettivo della presentazione, questa mattina a Poppi delle Joëlette, speciali carrozzine fuoristrada che consentono di affrontare escursioni e trekking anche su percorsi non accessibili alle normali carrozzine.

Una rete per acquistare le Joëlette

La dimostrazione, organizzata davanti all’Infopoint del comune di Poppi, ha visto la partecipazione dell’assessore comunale allo sport Maurizio Maggi, della Consulta per lo Sport, del Cai di Cesena, del Cai del Casentino e di Appennino. Le carrozzine sono state provate sulla ciclopedonale dell’Arno.

Il Comune di Poppi punta ora alla creazione di una rete di associazioni, imprenditori ed enti del territorio interessati all’acquisto di una Joëlette, da mettere a disposizione delle persone con disabilità che vivono in Casentino o che arrivano sul territorio come ospiti.[/mark[

“La montagna deve diventare sempre più accessibile a tutti. Questo è un aspetto di grande importanza al quale stiamo lavorando e che vorremmo ampliare anche come consulta dello sport. Insieme a me David Dei rappresenta la Consulta e la volontà dell’amministrazione di creare una rete di associazioni, imprenditori e enti interessati per andare verso l’acquisto di uno di questi dispositivi inclusivi a favore delle persone con disabilità motoria e non soloha detto l’assessore Maggi.

Come funziona la Joëlette

La Joëlette, nata da un brevetto francese, è pieghevole e trasportabile in automobile. Viene utilizzata da due accompagnatori, uno davanti e uno dietro, ed è dotata di assistenza elettrica.

Da sei anni attivato un progetto di escursionismo adattato con carrozzine speciali per persone con disabilità di qualsiasi tipo – ha spiegato il presidente del Cai di Cesena Gino Caimmi possiamo portare queste persone in luoghi che per loro non sarebbero diversamente accessibili. Queste carrozzine vengono utilizzate da due persone: una che tira e quello dietro che ha un manubrio che tiene in equilibrio al Joelette. Sono assistite da un motore elettrico. Per poterle utilizzare occorre avere un po’ di esperienza e dimostrazioni pratiche che noi facciamo sempre come nel caso di Poppi. Vedere i sorrisi di queste persone sui nostri sentieri è un regalo immenso per tutti”.

La Joëlette sarà visibile fino al 30 agosto, dalle 10 alle 13, all’Info Point di Ponte a Poppi. L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione dell’associazione Vagamonti.

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